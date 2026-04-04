Σφοδρό τροχαίο στο Ναύπλιο: Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα γυναίκα οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 4/4 στο Ναύπλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του argolikeseidhseis.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στην παραλιακή Ναυπλίου Νέας Κίου. Κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες συγκρούστηκαν μετωπικά ένα ΙΧ. αυτοκίνητο και ένα ημιφοργηγάκι με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της οδηγού του Ι.Χ.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό της οδηγού, που μεταφερθηκε στο Νοσοκομείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, και η τροχαία Ναυπλίου που διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.

Διαβάστε επίσης