«Έπεσε» η πλατφόρμα για το Fuel Pass

Η πλατφόρμα του Fuel Pass δέχεται αυξημένη επισκεψιμότητα, προκαλώντας προσωρινές δυσκολίες στην πρόσβαση, καθώς χιλιάδες πολίτες σπεύδουν να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα καυσίμων.

To μήνυμα που βγάζει η ιστοσελίδα μόλις ο χρήστης πραγματοποιήσει είσοδο είναι «Αδυναμία σύνδεσης στο σύστημα».

H υποβολή αιτήσεων παραμένει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου, με στόχο όσοι επιθυμούν να λάβουν την οικονομική ενίσχυση πριν από το Πάσχα να προχωρήσουν άμεσα στη διαδικασία.

Η πλατφόρμα για το Fuel Pass λειτουργεί έως το τέλος Απριλίου, προσφέροντας επιδότηση καυσίμων για ιδιοκτήτες οχημάτων και δίκυκλων. Συγκεκριμένα, το ποσό για τα αυτοκίνητα ανέρχεται σε 60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές και 50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα. Για τις μοτοσικλέτες, η επιδότηση είναι 35 ευρώ στα νησιά και 30 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η αίτηση για το Fuel Pass γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Vouchers.gov.gr, όπου απαιτείται σύνδεση με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Για όσους δεν έχουν πρόσβαση ή δυσκολεύονται με τα ψηφιακά μέσα, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της αίτησης στα ΚΕΠ, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδότησης.

Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί για να είναι εύκολη και προσβάσιμη, με στόχο την ομαλή και γρήγορη εξυπηρέτηση των δικαιούχων, μειώνοντας την πίεση της τελευταίας στιγμής.

