Fuel pass 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Αναλυτικά η διαδικασία και τα ποσά

Snapshot Άνοιξε η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για το Fuel Pass 2026, με αιτήσεις έως 30 Απριλίου 2026, χωρίς περιορισμούς βάσει ΑΦΜ.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με εισοδηματικά κριτήρια έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαυξήσεις ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Η ενίσχυση κυμαίνεται από 25 έως 60 ευρώ ανάλογα με τον τύπο οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής, με ψηφιακή κάρτα να δίνει 10 ευρώ περισσότερα από πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η πληρωμή γίνεται μέσα σε δύο ημέρες μετά την αίτηση, εκτός των αιτήσεων από Μεγάλη Τετάρτη λόγω τραπεζικής αργίας, που θα καταβληθούν μετά το Πάσχα.

Η αίτηση γίνεται μέσω gov.gr με κωδικούς Taxisnet, χωρίς ανάγκη δικαιολογητικών, και η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται μόνο για αγορά καυσίμων, ΜΜΜ και ταξί χωρίς ανάληψη μετρητών.

Άνοιξε το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για το fuel pass 2026, για την επιδότηση στα καύσιμα. Όσοι δικαιούχοι προχωρήσουν σε αίτηση θα λάβουν ενίσχυση για τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2026.

Η πλατφόρμα, θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 30 Απριλίου 2026, ενώ οι αιτήσεις γίνονται χωρίς περιορισμούς βάσει τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ.

Fuel Pass 2026: Δικαιούχοι

Όπως έχει γίνει γνωστό, το μέτρο αφορά φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα ακόλουθα εισοδηματικά κριτήρια:

έως 25.000 ευρώ για άγαμους

για άγαμους έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης

για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου

Ο κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μία μοτοσυκλέτα/μοτοποδήλατο, ακόμη και αν διαθέτει περισσότερα, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα:

να είναι σε κυκλοφορία

να είναι ασφαλισμένο

να μην υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας

Τα ποσά ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από το είδος του οχήματος, την περιοχή κύριας κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής.

Για αυτοκίνητα:

60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές

με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές 50 ευρώ με IBAN σε νησιωτικές περιοχές

με IBAN σε νησιωτικές περιοχές 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα

με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα 40 ευρώ με IBAN στην ηπειρωτική Ελλάδα

Για μοτοσυκλέτες / μοτοποδήλατα:

35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές

με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές 30 ευρώ με IBAN σε νησιωτικές περιοχές

με IBAN σε νησιωτικές περιοχές 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα

με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα 25 ευρώ με IBAN στην ηπειρωτική Ελλάδα

Προσοχή: Η επιλογή της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας δίνει σταθερά 10 ευρώ περισσότερα σε σχέση με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Πώς θα λάβετε ενίσχυση αυτή την εβδομάδα

Όπως έγινε γνωστό, όσοι εισέλθουν στην πλατφόρμα του Fuel Pass από την πρώτη κιόλας ημέρα και ολοκληρώσουν σωστά τη διαδικασία, θα λάβουν το ποσό μέσα σε δύο ημέρες, εφόσον δεν προκύψει κάποιο ζήτημα κατά τον έλεγχο των στοιχείων τους.

Ωστόσο, διαφοροποιείται η περίπτωση των αιτήσεων που θα υποβληθούν τη Μεγάλη Τετάρτη. Σε αυτή την περίπτωση, η πληρωμή δεν θα πραγματοποιηθεί στο ίδιο χρονικό διάστημα, λόγω της τραπεζικής αργίας του Πάσχα, με αποτέλεσμα η εκκαθάριση και η καταβολή να γίνουν μετά τις γιορτές.

Έτσι, όσοι καταθέσουν αίτηση Μεγάλη Δευτέρα ή Μεγάλη Τρίτη θα λάβουν το ποσό Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Πέμπτη αντίστοιχα, ενώ για όσες αιτήσεις κατατεθούν από τη Μεγάλη Τετάρτη και έπειτα, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν μετά το Πάσχα.

Βήμα προς βήμα η αίτηση

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να κάνουν τα εξής πέντε βήματα για να λάβουν την ενίσχυση:

Επιλογή με εισοδηματικά κριτήρια: Πριν οποιαδήποτε κίνηση, ο πολίτης ελέγχει και επιβεβαιώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις.

Απαιτείται να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 (δήλωση που υποβλήθηκε το 2025) εντός των ορίων που θέτει η ΠΝΠ. Επίσης πρέπει ο ίδιος να είναι ιδιοκτήτης (ή συνιδιοκτήτης) οχήματος ή μοτοσυκλέτας που κυκλοφορεί, είναι ασφαλισμένο και δεν οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας. Είσοδος στο gov.gr: Ο δικαιούχος θα μπαίνει με τους κωδικούς Taxisnet στην ειδική εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr). Συμπλήρωση στοιχείων και επιλογή τρόπου είσπραξη: Μπαίνοντας στην εφαρμογή, ο αιτών πιστοποιεί, συμπληρώνει ή επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του:

Διεύθυνση email, αριθμό κινητού τηλεφώνου και αριθμό προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού.

Στη συνέχεια επιλέγει έναν από τους δύο τρόπους λήψης της ενίσχυσης: Ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό – με υψηλότερο ποσό ενίσχυσης Πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του (με 5 ή 10 ευρώ λιγότερα). Αυτόματος έλεγχος προϋποθέσεων: Ο πολίτης δεν χρειάζεται να προσκομίσει έγγραφα και δικαιολογητικά.

Το σύστημα διαλειτουργεί αυτόματα με το Φορολογικό Μητρώο και το Μητρώο Αυτοκινήτων της ΑΑΔΕ, ελέγχοντας το εισόδημα, την ιδιοκτησία του οχήματος, την ασφάλιση και την πληρωμή τελών κυκλοφορίας. Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, τα στοιχεία του δικαιούχου διαβιβάζονται στο πιστωτικό ίδρυμα για την έκδοση κάρτας ή την πίστωση στον λογαριασμό. Λήψη και χρήση της ενίσχυσης σε κάρτα: Μετά την έκδοση, η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνον: για αγορά καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων, για μετακίνηση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, περνώντας την ψηφιακή κάρτα απευθείας στους επικυρωτές εισιτηρίων και σε ταξί σαν χρεωστική κάρτα σε POS. Δεν επιτρέπεται ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ , ούτε η μεταφορά του ποσού σε τρίτο πρόσωπο.

«Έπεσε» η πλατφόρμα για το Fuel Pass

Η πλατφόρμα του Fuel Pass δέχεται αυξημένη επισκεψιμότητα, προκαλώντας προσωρινές δυσκολίες στην πρόσβαση, καθώς χιλιάδες πολίτες σπεύδουν να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα καυσίμων.

To μήνυμα που βγάζει η ιστοσελίδα μόλις ο χρήστης πραγματοποιήσει είσοδο είναι «Αδυναμία σύνδεσης στο σύστημα».

H υποβολή αιτήσεων παραμένει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου, με στόχο όσοι επιθυμούν να λάβουν την οικονομική ενίσχυση πριν από το Πάσχα να προχωρήσουν άμεσα στη διαδικασία.

