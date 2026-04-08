Κρούσμα μηνιγγίτιδας στο ΑΠΘ: Φοιτητής νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση

Κρούσμα μηνιγγίτιδας καταγράφηκε σε 19χρονο φοιτητή του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, με τον νεαρό να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση και εκτός ΜΕΘ.

Το περιστατικό παρακολουθείται από τον ΕΟΔΥ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εκτιμάται πως πρόκειται πιθανότατα για βακτηριακή μηνιγγίτιδα, χωρίς ωστόσο να είναι αιμορραγικό περιστατικό.

Καθώς το πανεπιστήμιο παραμένει κλειστό λόγω των διακοπών του Πάσχα, αυτή τη στιγμή δεν κρίνεται αναγκαία η λήψη επιπλέον μέτρων στους χώρους του ιδρύματος.