Κρούσμα μηνιγγίτιδας στο ΑΠΘ: Φοιτητής νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση
Το περιστατικό παρακολουθείται από τον ΕΟΔΥ και πιθανότατα πρόκειται για βακτηριακή μηνιγγίτιδα χωρίς αιμορραγική μορφή
- Ένας 19χρονος φοιτητής του ΑΠΘ νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση λόγω κρούσματος μηνιγγίτιδας.
- Το περιστατικό θεωρείται μεμονωμένο και δεν αφορά αιμορραγική μορφή της νόσου.
- Ο ΕΟΔΥ παρακολουθεί την κατάσταση και εκτιμά ότι πρόκειται πιθανότατα για βακτηριακή μηνιγγίτιδα.
- Το πανεπιστήμιο παραμένει κλειστό λόγω Πάσχα και δεν απαιτούνται επιπλέον μέτρα στους χώρους του ΑΠΘ αυτή τη στιγμή.
Κρούσμα μηνιγγίτιδας καταγράφηκε σε 19χρονο φοιτητή του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, με τον νεαρό να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση και εκτός ΜΕΘ.
Το περιστατικό παρακολουθείται από τον ΕΟΔΥ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εκτιμάται πως πρόκειται πιθανότατα για βακτηριακή μηνιγγίτιδα, χωρίς ωστόσο να είναι αιμορραγικό περιστατικό.
Καθώς το πανεπιστήμιο παραμένει κλειστό λόγω των διακοπών του Πάσχα, αυτή τη στιγμή δεν κρίνεται αναγκαία η λήψη επιπλέον μέτρων στους χώρους του ιδρύματος.
