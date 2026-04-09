Συγκινεί η μητέρα του Μάριου στο Newsbomb: «Δεν άφησα ποτέ την ελπίδα, έπρεπε να βρω λύση»

Μήνυμα ελπίδας στέλνει η μητέρα του 18χρονου Μάριου, που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο της Ιταλίας , εξήλθε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και πλέον επέστρεψε στην Ελλάδα. Η Εύη Βέρρη μίλησε στο Νewsbomb.gr, περιγράφοντας την πολύμηνη δοκιμασία και τη μάχη της για τη ζωή του γιου της.

«Αυτό που θέλω να πω στους γονείς που περνούν κάτι παρόμοιο είναι να δώσουν τη μάχη. Αν δώσεις τη μάχη έχεις πιθανότητα να κερδίσεις. Αν δεν τη δώσεις, έχεις χάσει από χέρι», λέει στο Newsbomb η μητέρα του Μάριου.

Η ίδια τονίζει τη σημασία της θετικής σκέψης: «Είναι δύσκολο αν σκέφτεσαι αρνητικά, αλλά αν δεν σκεφτείς θετικά δεν μπορείς να έχεις καλή έκβαση. Το τέλος της ζωής καθορίζεται μόνο από τον Θεό, όχι από κανέναν γιατρό».

Η Εύη Βέρρη μιλά και το ταξίδι στο εξωτερικό που έσωσε τον Μάριο: «Οι άνθρωποι που έχουν μια σοβαρή ασθένεια πρέπει οπωσδήποτε να ψάξουν και σε άλλες χώρες. Η ιατρική στο εξωτερικό είναι πολύ πιο μπροστά και δουλεύουν ομαδικά. Στην Ελλάδα δεν εφαρμόζονται πάντα όλα τα πρωτόκολλα».

Η περιπέτεια του Μάριου ξεκίνησε από ιατρικά λάθη στην Ελλάδα, που επιδείνωσαν την κατάστασή του. Η μητέρα του θυμάται: «Ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, τον έβλεπα αδύναμο, με προβλήματα στην κίνηση. Έπρεπε να βρω λύση, να τον στείλω στο εξωτερικό».

Στην Ιταλία, η μάχη συνεχίστηκε: «Του είπα, "Μάριε, θα δώσεις τη μάχη εδώ, εγώ θα δώσω τη μάχη έξω για σένα". Και έτσι έγινε. Ξεκίνησα επαφές, αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα και μέσα σε λίγες ώρες τα μηνύματα και οι εξελίξεις άρχισαν να αλλάζουν τα πάντα».

«Κάθε φορά που τον έβλεπα να δίνει μάχη για τη ζωή του, ένιωθα ότι ζούσα μαζί του τον ίδιο πόνο και την ίδια ελπίδα. Κάθε αναπνοή του, κάθε μικρή νίκη του ήταν για μένα λόγος να συνεχίσω να παλεύω. Η αγάπη μου για τον Μάριο έγινε η δύναμη που με κράτησε όρθια στις πιο σκοτεινές στιγμές», λέει συγκινημένη η μητέρα.

Το αποτέλεσμα ήταν η μεταμόσχευση που έσωσε τη ζωή του Μάριου. Η μητέρα του στέλνει ένα μήνυμα ενθάρρυνσης σε όλους: «Μην εγκαταλείπετε. Δώστε μάχες, ψάξτε λύσεις και πιστέψτε στη ζωή. Κανείς δεν μπορεί να σας την στερήσει, εκτός από τον Θεό. Η ελπίδα υπάρχει πάντα».

