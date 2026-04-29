«Μου γύρισαν τα λείψανά τους σε παπουτσοθήκες»: Η άγνωστη ιστορία της τραγωδίας του Titan

Η χήρα κατηγορεί τον κυβερνήτη Stockton Rush για αλαζονεία και έλλειψη ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι η τραγωδία οφείλεται στην υπεροψία, παρόμοια με αυτή που οδήγησε στον βυθισμό του Τιτανικού.

Σχεδόν τρία χρόνια μετά την τραγωδία του βαθυσκάφους Titan, η χήρα του επιχειρηματία Shahzada Dawood και μητέρα του 19χρονου Suleman μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο της παραδόθηκαν τα λείψανα των αγαπημένων της.

Το μοιραίο ταξίδι ξεκίνησε στις 18 Ιουνίου 2023, όταν το υποβρύχιο της OceanGate, με κυβερνήτη τον συνιδρυτή της εταιρείας Stockton Rush, εξαφανίστηκε κατά την κατάδυση προς το ναυάγιο του Τιτανικού, στα ανοιχτά του Καναδά. Μαζί με τον πατέρα και τον γιο, στη μοιραία αποστολή επέβαιναν ο Γάλλος εξερευνητής Paul-Henri Nargeolet και ο Βρετανός επιχειρηματίας Hamish Harding.

Η καταστροφή σημειώθηκε μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, με την έκρηξη να είναι τόσο ισχυρή ώστε, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι επιβαίνοντες δεν πρόλαβαν να αντιληφθούν τι συνέβη.

«Ήταν ανακούφιση να ξέρω ότι δεν υπέφεραν»

Μιλώντας στον Guardian, η Christine Dawood περιέγραψε το πρώτο συναίσθημα που ένιωσε όταν ενημερώθηκε για την καταστροφή.

«Η πρώτη μου σκέψη ήταν “δόξα τω Θεώ”. Όταν μου είπαν για καταστροφική έκρηξη, κατάλαβα ότι ο Shahzada και ο Suleman δεν κατάλαβαν τίποτα. Τη μία στιγμή ήταν εκεί και την επόμενη όχι. Το ότι δεν υπέφεραν ήταν πολύ σημαντικό για μένα», ανέφερε.

Η ίδια εξήγησε πως, παρά την απώλεια, η γνώση ότι ο θάνατός τους ήταν ακαριαίος λειτουργεί ως μια μικρή παρηγοριά.

Τα λείψανα σε «δύο κουτιά σαν κουτιά παπουτσιών»

Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η περιγραφή της για την επιστροφή των λειψάνων, εννέα μήνες μετά το δυστύχημα.

«Δεν πήραμε σώματα. Όταν λέω σώματα, εννοώ αυτό που είχε απομείνει. Μας τα έφεραν σε δύο μικρά κουτιά, σαν κουτιά παπουτσιών», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, οι αρχές δεν κατάφεραν να ανακτήσουν πολλά, ενώ υπήρχε και ένα μεγάλο σύνολο υπολειμμάτων με μικτό DNA.

«Μας είπαν ότι υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι που δεν μπορεί να διαχωριστεί, με αναμεμειγμένο DNA, και με ρώτησαν αν το θέλω. Αρνήθηκα. Ζήτησα μόνο ό,τι μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ότι ανήκει στον Suleman και τον Shahzada», πρόσθεσε.

Η θέση που δεν πήρε ποτέ

Η Christine Dawood αποκάλυψε επίσης ότι αρχικά η ίδια επρόκειτο να συμμετάσχει στην αποστολή, ωστόσο τελικά παραχώρησε τη θέση της στον γιο της την τελευταία στιγμή.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία για τις τελευταίες στιγμές πριν την κατάδυση έρχονται στο φως μέσα από το ντοκιμαντέρ του Netflix «Titan: The OceanGate Submersible Disaster».

Ο δύτης ασφαλείας Tym Catterson, που ήταν από τους τελευταίους που είδαν ζωντανούς τους επιβαίνοντες, περιέγραψε τον Suleman ως άπειρο και αμήχανο.

«Τον τράβηξα από το σωσίβιο για να βεβαιωθώ ότι δεν θα πέσει στο νερό. Τον βοήθησα να μπει στο υποβρύχιο και του είπα “καλή κατάδυση”», ανέφερε.

Κατηγορίες για αλαζονεία και έλλειψη ασφάλειας

Στο ίδιο ντοκιμαντέρ, η Christine Dawood στρέφεται ευθέως κατά του Stockton Rush, κατηγορώντας τον για την τραγωδία.

«Ήθελα να ακούσω την αυτοπεποίθηση του ανθρώπου που το κατασκεύασε και διοικούσε την εταιρεία. Είχε γύρω του κορυφαίους ειδικούς — ένας από αυτούς πέθανε μαζί τους. Όταν έχεις τέτοιους ανθρώπους δίπλα σου, δεν αμφιβάλλεις», σημείωσε.

Και κατέληξε με μια αιχμηρή αναφορά: «Η αλαζονεία αυτών που πιστεύουν ότι είναι υπεράνω όλων με εξοργίζει. Γιατί το εγώ είναι πιο σημαντικό από την ασφάλεια; Η ειρωνεία είναι ότι και ο Τιτανικός βυθίστηκε για ακριβώς τους ίδιους λόγους».