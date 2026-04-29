Προκόπης Αγαθοκλέους: Διαζύγιο για τον γνωστό ηθοποιό

Ο Αγαθοκλέους τονίζει ότι δεν θα θυσίαζε ποτέ τα παιδιά του για την επαγγελματική του επιτυχία.

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους που γνώρισε μεγάλη επιτυχία υποδυόμενος τον Άγιος Παΐσιος σε σειρά για τη ζωή του Αγίου.

Ο Κύπριος ηθοποιός καλεσμένος της εκπομπής «Τετ-α-τετ» αναφέρθηκε για πρώτη φορά τον χωρισμό του από τη σύζυγό του και γνωστή ηθοποιό, Μαρίνα Μανδρή. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2018 και απέκτησε δύο παιδιά. Αυτή τη στιγμή διανύω μια περίοδο στη ζωή μου μεταβάσεων σε όλα τα επίπεδα. Η ζωή μου πλέον μοιράζεται σε Αθήνα και Κύπρο και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να αισθανθούν τα παιδιά μου ότι ο πατέρας τους τα έχει εγκαταλείψει ή λείπει.

Ένας χωρισμός είναι μια συνθήκη που σε φέρνει αντιμέτωπο με πολλές συναισθηματικές καταστάσεις. Θέλω να πιστεύω ότι και εγώ και η Μαρίνα το χειριστήκαμε με πολύ σεβασμό ο ένας προς τον άλλον. Θα την ευγνωμονώ πάντα τη Μαρίνα, υπήρξε μεγάλο στήριγμα. Δεν είναι εύκολο να μένεις μόνος με δυο παιδιά. Ουδέποτε δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να θυσιάσω τα παιδιά μου για την επιτυχία», ανέφερε ο ηθοποιός.