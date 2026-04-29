Πλήρωσε 20.000 ευρώ για να βάλει δόντια στην Τουρκία αλλά τώρα δεν μπορεί να φάει

Μία Βρετανίδα γυναίκα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και οικονομικές δυσκολίες μετά από επέμβαση οδοντοστοιχίας που πραγματοποίησε στην Τουρκία. Η Jackie Lynn, μητέρα ενός παιδιού, πλήρωσε πάνω από 23.000 ευρώ για την αποκατάσταση των δοντιών της, όμως το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό, αφήνοντάς την χωρίς δόντια και με αδυναμία να σιτιστεί κανονικά.

Η 38χρονη Jackie Lynn ταξίδεψε τρεις φορές στην Τουρκία για να διορθώσει ένα σοβαρό πρόβλημα στην οδοντοστοιχία της, το οποίο προέκυψε από παλαιότερο ιατρικό ζήτημα. Στο πρώτο της ταξίδι κατέβαλε 5.000 ευρώ για μία απλή λύση, που όμως δεν κράτησε για πολύ. Αναζητώντας πιο μόνιμη αποκατάσταση, δέχτηκε να υποβληθεί σε μια πιο πολύπλοκη διαδικασία, η οποία όμως δεν εξελίχθηκε όπως περίμενε.

Μετά την επέμβαση, ο οδοντίατρος προχώρησε σε απονευρώσεις 15 δοντιών και τοποθέτησε γέφυρες με χρώμα που δεν έμοιαζε φυσικό. Η Jackie περιγράφει τον πόνο που ένιωσε αμέσως μετά, καθώς και την έντονη πίεση που ασκούσαν οι γέφυρες στο στόμα της.

Η κατάσταση της επιδεινώθηκε και η γυναίκα αναγκάστηκε να απευθυνθεί σε τρίτο γιατρό, πάλι στην Τουρκία, ο οποίος της συνέστησε την ολική αφαίρεση των δοντιών. Το κόστος ήταν τόσο υψηλό που η Jackie δανείστηκε σημαντικό ποσό από την οικογένειά της για να καλύψει τα έξοδα.

Η ίδια εκφράζει τη λύπη της για την απόφαση, σημειώνοντας πως δεν περίμενε να φτάσει σε τέτοιο σημείο σε ηλικία μόλις 38 ετών. Οι επιπλοκές περιελάμβαναν πρήξιμο στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να ανοίξει το ένα μάτι, και κίνδυνο μόλυνσης που θα μπορούσε να απειλήσει τη ζωή της.

Αυτή τη στιγμή, η Jackie έχει τοποθετηθεί με προσωρινά δόντια, ενώ αναμένει την τελική εμφύτευση που έχει προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα. Η όλη εμπειρία της έχει προκαλέσει σοβαρό μετατραυματικό στρες, έχει χάσει μήνες από τη ζωή με την κόρη της και έχει επίσης απολέσει τη δουλειά της.

Η ίδια τονίζει ότι μπορεί να καταναλώνει μόνο μαλακές τροφές, λόγω της ευαισθησίας και της επούλωσης των ούλων της. Παρά την αρνητική εμπειρία, δεν επιρρίπτει ευθύνες στους γιατρούς, αλλά προειδοποιεί όσους σκέφτονται κοσμητικές οδοντιατρικές επεμβάσεις να κάνουν ενδελεχή έρευνα πριν προχωρήσουν.