Τρόμος για κορίτσια σε χωριό της Λάρισας: 13χρονα αγόρια έβγαλαν μαχαίρι και τα απείλησαν

Τον τρόμο βίωσαν πριν μερικές ημέρες και ειδικότερα το περασμένο Σάββατο, έφηβα κορίτσια 14 και 15 ετών αντίστοιχα στο Μακρυχώρι Λάρισας του Δήμου Τεμπών, όταν εκεί που αμέριμνα βρίσκονταν στην πλατεία του χωριού είδαν να τους επιτίθενται αναίτια δύο αγόρια μόλις 13 ετών.

Μάλιστα στο ένα κορίτσι ακούμπησαν το μαχαίρι στο λαιμό απειλώντας το και στο άλλο στην κοιλιακή χώρα, προκαλώντας τους τον τρόμο. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός των κοριτσιών που βίωσαν ένα απίστευτα άγριο περιστατικό, ωμής βίας από τόσο μικρά αγόρια.

Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, την υπόθεση ανέλαβε το Α.Τ. Τεμπών, σχηματίστηκε δικογραφία και ενημερώθηκε η εισαγγελία Λάρισας άμεσα.