Τρόμος για κορίτσια σε χωριό της Λάρισας: 13χρονα αγόρια έβγαλαν μαχαίρι και τα απείλησαν

Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός των κοριτσιών που βίωσαν ένα απίστευτα άγριο περιστατικό, ωμής βίας από τόσο μικρά αγόρια

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ -ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ 100 ΠΕΡΟΠΟΛΙΚΑ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
Τον τρόμο βίωσαν πριν μερικές ημέρες και ειδικότερα το περασμένο Σάββατο, έφηβα κορίτσια 14 και 15 ετών αντίστοιχα στο Μακρυχώρι Λάρισας του Δήμου Τεμπών, όταν εκεί που αμέριμνα βρίσκονταν στην πλατεία του χωριού είδαν να τους επιτίθενται αναίτια δύο αγόρια μόλις 13 ετών.

Μάλιστα στο ένα κορίτσι ακούμπησαν το μαχαίρι στο λαιμό απειλώντας το και στο άλλο στην κοιλιακή χώρα, προκαλώντας τους τον τρόμο. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός των κοριτσιών που βίωσαν ένα απίστευτα άγριο περιστατικό, ωμής βίας από τόσο μικρά αγόρια.

Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, την υπόθεση ανέλαβε το Α.Τ. Τεμπών, σχηματίστηκε δικογραφία και ενημερώθηκε η εισαγγελία Λάρισας άμεσα.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ, ο Νίξον και η «θεωρία του τρελού»: Πώς η απειλή γίνεται «εξωτερική πολιτική»

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση social media στους ανήλικους: Τι λένε οι ειδικοί – Τα «ναι», τα «αλλά» και οι παγίδες - Πώς βοηθά να «επιστρέψουν τα παιδιά στην ηλικία τους»

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Μαχαίρωσαν 17χρονο για να του κλέψουν την αλυσίδα του

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ιερέας που είχε τραυματιστεί βαριά σε ατύχημα στο Ακρωτήρι Χανίων

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Explainer: Πώς φτάσαμε από το πλήρες στο λειτουργικό ασυμβίβαστο – Τι λέει το Μαξίμου

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για κορίτσια σε χωριό της Λάρισας: 13χρονα αγόρια έβγαλαν μαχαίρι και τα απείλησαν

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί η μητέρα του Μάριου στο Newsbomb: «Δεν άφησα ποτέ την ελπίδα, έπρεπε να βρω λύση»

06:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass 2026: Πότε θα πιστωθεί στους λογαριασμούς- Αναδρομικά έως 1.200€ για χιλιάδες νοικοκυριά

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Η TV σε κλίμα κατάνυξης – Θείες Λειτουργίες και θρησκευτικές παραγωγές

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για το Πάσχα - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

06:44WHAT THE FACT

Τεχνολογικός κροίσος προειδοποιεί: Σβήστε όλα τα δεδομένα σας και τις φωτογραφίες σας από παντού

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Απριλίου

06:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Με ήπιο καιρό η έξοδος των εκδρομέων – Πρόγνωση - έκπληξη για το Πάσχα

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG - Ιράν: Οι εξελίξεις στον Λίβανο θα κρίνουν την πορεία της εκεχειρίας – Η Χεζμπολάχ «απάντησε» με ρουκέτες στο Ισραήλ

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Πέμπτη: Η Ακολουθία των Αγίων Παθών - «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεμάσας»

05:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
06:44WHAT THE FACT

Τεχνολογικός κροίσος προειδοποιεί: Σβήστε όλα τα δεδομένα σας και τις φωτογραφίες σας από παντού

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε νικητής ο Μάριος μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο: «Η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε λεπτό»

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά για καιρό του Πάσχα - Ποιοι θα σουβλίσουν με βροχές και ποιοι με ήλιο

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 15χρονου Χριστόφορου που έχασε τη ζωή του από διαδικτυακό challenge - «Αν ήξερα αυτά που ξέρω σήμερα, ο γιος μου θα ήταν παρών»

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Με ήπιο καιρό η έξοδος των εκδρομέων – Πρόγνωση - έκπληξη για το Πάσχα

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:53ΚΟΣΜΟΣ

Η «Βασίλισσα της Κεταμίνης» φυλακίστηκε για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG - Ιράν: Οι εξελίξεις στον Λίβανο θα κρίνουν την πορεία της εκεχειρίας – Η Χεζμπολάχ «απάντησε» με ρουκέτες στο Ισραήλ

06:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

17:12ΚΟΣΜΟΣ

«Ερπετά συνοριοφύλακες» στην Ινδία: Κροκόδειλοι, φίδια «φρουροί» κατά μήκος των συνόρων

03:06ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: «Ορισμένες χώρες δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων» – Οργισμένο μήνυμα Τραμπ για ΝΑΤΟ με αναφορά στη Γροιλανδία

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 59χρονη που έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής 15λεπτος καβγάς Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη σε απευθείας μετάδοση στο OPEN: «Μου κάνετε κάποια χάρη που είμαι εδώ;»

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για το Πάσχα - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

05:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής

09:03ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Ισλανδικό χαμηλό» έρχεται μέσα Απριλίου - Πώς θα επηράσει την Ελλάδα

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Πέμπτη: Η Ακολουθία των Αγίων Παθών - «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεμάσας»

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ δίχως τέλος: Νεκρός και ένατος επιστήμονας της NASA από άγνωστη αιτία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ