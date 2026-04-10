Κακοποίηση βρέφους στον Πύργο: Το βασάνιζαν από τον Φεβρουάριο - 40 τραύματα και σβησμένα τσιγάρα

Η υπόθεση ξεκίνησε να διερευνάται μετά από καταγγελία για σοβαρό τραυματισμό του βρέφους στις 16 Μαρτίου και αρχική σύλληψη της μητέρας για έκθεση ανηλίκου.

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση κακοποίησης βρέφους οκτώ μηνών στον Πύργο, με τη δικογραφία να ρίχνει φως στον εφιάλτη που φαίνεται πως είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης προκαλούν ανατριχίλα, καθώς το κορμάκι του μικρού κοριτσιού έφερε περισσότερα από σαράντα τραύματα, μαρτυρώντας το μέγεθος του μαρτυρίου που βίωνε επί τουλάχιστον τρεις μήνες στα χέρια της μητέρας του και του συντρόφου της, όπως αναφέρει το Partisnews.

Μετά από αυτές τις δραματικές εξελίξεις, η δεκαοκτάχρονη μητέρα και ο συνομήλικος σύντροφός της βρέθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας. Νωρίτερα, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών, έχοντας στα χέρια της την έκθεση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών η οποία πιστοποιούσε παλαιές σωματικές βλάβες, δαγκωματιές και εγκαύματα, άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αμφότεροι κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Η σύλληψη και η προφυλάκιση

Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας Κυλλήνης, κατόπιν έκδοσης σχετικών ενταλμάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 18χρονος φέρεται ως ο βασικός κακοποιητής, ομολογώντας μάλιστα πως έσβηνε τσιγάρα πάνω στο βρέφος και το δάγκωνε με δύναμη όποτε ήταν μεθυσμένος και το παιδί έκλαιγε. Η μητέρα από την πλευρά της κατηγορείται για εγκληματική αδράνεια. Κατά την απολογία της, προέβαλε τον ισχυρισμό πως δεν παρενέβαινε για να σώσει το παιδί της επειδή φοβόταν τον συγκατηγορούμενό της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ιατροδικαστές εντόπισαν και κατάγματα στα πόδια του μωρού, τα οποία το ζευγάρι αρχικά επιχείρησε να αποδώσει σε ατύχημα. Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται στις 16 Μαρτίου ύστερα από καταγγελία για τον σοβαρό τραυματισμό του βρέφους. Η επέμβαση της ομάδας ΔΙΑΣ και του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου οδήγησε στην αρχική σύλληψη της μητέρας για έκθεση ανηλίκου.

