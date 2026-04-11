Αγρίνιο: «Έλαμψε» η νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής από τα χαλκούνια στην κεντρική πλατεία

Χιλιάδες κόσμου παρακολούθησαν το εντυπωσιακό έθιμο των χαλκουνιών μετά τη συνάντηση των Επιταφίων

Μίλτος Τσεκούρας

  • Τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής στο Αγρίνιο, χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία Δημοκρατίας για το έθιμο των χαλκουνιών.
  • Η συνάντηση των Επιταφίων των πέντε κεντρικών ενοριών αποτέλεσε συγκινητική στιγμή της Μεγάλης Εβδομάδας στην περιοχή.
  • Το έθιμο των χαλκουνιών, με φωτεινά εκρηκτικά που ανάβουν οι τεχνίτες, προσέφερε μοναδική οπτική εμπειρία και χειροκροτήθηκε έντονα από το κοινό.
  • Οι ρίζες του εθίμου φτάνουν στην Τουρκοκρατία, όπου οι ορθόδοξοι χριστιανοί το χρησιμοποιούσαν για την προστασία της περιφοράς του Επιταφίου.
  • Η κατασκευή των χαλκουνιών παραμένει ιδιαίτερη και απαιτητική, με χρήση κυλινδρικών χαρτονιών γεμισμένων με μπαρούτι και φυτίλι.
Ένα εντυπωσιακό θέαμα εκτυλίχθηκε και φέτος το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στο Αγρίνιο, με την κεντρική πλατεία Δημοκρατίας να κατακλύζεται από χιλιάδες πολίτες.

Νωρίς το βράδυ, η ατμόσφαιρα γέμισε συγκίνηση κατά την καθιερωμένη συνάντηση των Επιταφίων των πέντε κεντρικών ενοριών. Το συγκεκριμένο τελετουργικό αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της Μεγάλης Εβδομάδας για την περιοχή, συγκεντρώνοντας πλήθος πιστών που παρακολουθούν με ευλάβεια τη συνένωση των πομπών στο κέντρο της πόλης.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αυστηρά θρησκευτικού σκέλους, το ενδιαφέρον του κόσμου στράφηκε στο περίφημο έθιμο των χαλκουνιών. Όσοι είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία περίμεναν με υπομονή την έναρξη του θεάματος, το οποίο τελικά αντάμειψε τις προσδοκίες τους. Με χαρακτηριστική επιδεξιότητα, οι χαλκουνάδες φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό κλέβοντας την παράσταση, προσφέροντας μια μοναδική οπτική εμπειρία και προκαλώντας τα θερμά χειροκροτήματα των παρευρισκόμενων.

Αξίζει να σημειωθεί, όπως αναφέρει το sinidisi.gr, ότι το έθιμο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Αγρινίου, με τις ρίζες της να φτάνουν στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Σύμφωνα με τις τοπικές μαρτυρίες, οι ορθόδοξοι χριστιανοί της εποχής χρησιμοποιούσαν τα αυτοσχέδια αυτά εκρηκτικά κυρίως ως μέσο προστασίας, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφαλή περιφορά του Επιταφίου απέναντι σε ενδεχόμενες επιθέσεις από τους κατακτητές.

Σήμερα, η τέχνη της κατασκευής τους παραμένει απαιτητική και ιδιαίτερη, με τους τεχνίτες να δημιουργούν τα χαλκούνια από σφιχτά κυλινδρικά χαρτόνια, γεμισμένα με μπαρούτι και φυτίλι, τα οποία ανάβουν με προσοχή.

