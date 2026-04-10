Μεγάλη Παρασκευή: Ο συμβολισμός της Αποκαθήλωσης και γιατί πίνουμε ξύδι

Snapshot Η Μεγάλη Παρασκευή σηματοδοτεί την κορύφωση του Θείου Δράματος με τη δίκη, τη Σταύρωση και την Αποκαθήλωση του Ιησού.

Η αυστηρή νηστεία της ημέρας επιβάλλει αποχή από το ελαιόλαδο και κάθε είδους εργασία, με λιτά γεύματα όπως νερόβραστες φακές.

Το έθιμο της κατανάλωσης ξυδιού αναπαριστά το μαρτύριο του Ιησού, ο οποίος πότισε με ξύδι λίγο πριν πεθάνει.

Στην Πυλία της Μεσσηνίας, οι πιστοί προσθέτουν και αιθάλη στο ξύδι για να βιώσουν συμβολικά τον πόνο του Χριστού. Snapshot powered by AI

Η Μεγάλη Παρασκευή αποτελεί την κορύφωση του Θείου Δράματος, καθώς πρόκειται για μια ημέρα απόλυτης θρησκευτικής ευλάβειας και βαθιάς συναισθηματικής φόρτισης για τον χριστιανικό κόσμο.

Συμβολίζει την κορύφωση των Παθών, από τη δίκη του Ιησού ενώπιον του Πόντιου Πιλάτου μέχρι τη μαρτυρική πορεία προς τον Γολγοθά, τη Σταύρωση και, τελικά, την Αποκαθήλωση.

Η αυστηρή νηστεία

Το βαρύ πένθος της ημέρας αντικατοπτρίζεται άμεσα στις διατροφικές επιλογές των πιστών, με την εκκλησιαστική παράδοση να επιβάλλει αυστηρή αποχή από το ελαιόλαδο και από κάθε είδους εργασία. Τα γεύματα παραμένουν εξαιρετικά λιτά σε όλα τα νοικοκυριά, με τις νερόβραστες φακές να αποτελούν την πιο συνηθισμένη επιλογή στο τραπέζι.

Ανάμεσα στα ιδιαίτερα έθιμα που διατηρούνται ζωντανά μέχρι σήμερα, ξεχωρίζει η συνήθεια της κατανάλωσης ξυδιού. Σε πολλές γωνιές της χώρας, οι πολίτες επιλέγουν να πιουν μερικές γουλιές σκέτο ξύδι, εις ανάμνηση του μαρτυρίου του Εσταυρωμένου. Σύμφωνα με τα ιερά κείμενα, όταν ο Ιησούς ζήτησε νερό λίγο πριν παραδώσει το πνεύμα του, ένας Ρωμαίος στρατιώτης τον πότισε με ξύδι.

Αυτή η πρακτική συναντάται στην πιο αυστηρή της μορφή σε περιοχές όπως η Πυλία της Μεσσηνίας, όπου οι κάτοικοι προσθέτουν στο ξύδι και λίγη αιθάλη. Μέσα από αυτή τη βιωματική και συμβολική δοκιμασία, οι πιστοί προσπαθούν να νιώσουν ένα ελάχιστο μέρος από τον πόνο του Χριστού και να τιμήσουν έμπρακτα τη θυσία του.

Διαβάστε επίσης