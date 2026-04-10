Μεγάλη Παρασκευή - Αυτή ήταν η φυλακή του Ιησού: Η Ακολουθία στα Ιεροσόλυμα

Κατά την Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών στα Ιεροσόλυμα τελέστηκε Λειτουργία και στο χώρο που ήταν η φυλακή του Ιησού.

Αναλυτικά η ανακοίωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων:

Τὴν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 28ης Μαρτίου/10ης Ἀπριλίου 2026, ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Ὧραι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τοῦ Πραιτορίου, κειμένην ἐπὶ τοῦ Πραιτορίου-Φυλακῆς τοῦ Χριστοῦ.

Αἱ Μεγάλαι Ὧραι ἀνεγνώσθησαν καί εἰς τόν Πατριαρχικόν καί Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, κατελθούσης τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, διά χαζρανίου καί ἀναγνώσαντος τό Α΄ Εὐαγγέλιον καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς ἀνέγνωσαν τά λοιπά Εὐαγγέλια.

Ἠκολούθησε τό δικαίωμα ἡμῶν τοῦ ἀνοίγματος τῆς Πύλης τῆς Ἀναστάσεως ὑπό τοῦ Δραγουμάνου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, ἀκολουθουμένου ὑπό Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, Ἀρχιερέων καί ἄλλων καί μελῶν τοῦ ποιμνίου ἡμῶν.

Ἠκολούθησε λιτανεία διά τῆς Ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου (Via Dolorosa) πρὸς τὸ Ναὸν τῆς Ἀναστάσεως, τοῦ Σεβασμιότατου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου βαστάζοντος τὸν Σταυρόν καί πιστῶν αἰρόντων σταυρούς.

Ἡ λιτανεία κατέληξεν ἐπὶ τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ ὅπου ἀνεγνώσθησαν καὶ πάλιν αἱ Ὧραι, ὀμιλήσαντος τοῦ Σεβασμιωτάτου περὶ τῆς σωτηρίας ἡμῶν διά τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

