Θεσσαλονίκη: 64χρονος βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στην Ευκαρπία

O άνδρας που φέρει και χτύπημα στο κεφάλι, διέμενε σε παράπηγμα πλησίον του σημείου όπου εντοπίστηκε νεκρός

Μιχάλης Παπαδάκος

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας ηλικίας 64 ετών σε ρέμα στην Ευκαρπία, με τις αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, ο άνδρας αγνώστων λοιπών στοιχείων, εντοπίστηκε νεκρός γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, μέσα σε ρέμα στην περιοχή της Ευκαρπίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας διέμενε σε παράπηγμα πλησίον του σημείου όπου εντοπίστηκε νεκρός.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ο 64χρονος φέρει τραύμα στο κεφάλι και γι αυτό το λόγο στο σημείο έχουν σπεύσει στελέχη του Ανθρωποκτονιών. Προς το παρόν οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα κι αυτό της εγκληματικής ενέργειας, ενώ στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής.

