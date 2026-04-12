Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 88χρονος οδηγός, τρεις τραυματίες
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε έπειτα από μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στον κόμβο Ευόσμου
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα στη Θεσσαλονίκη, με έναν ηλικιωμένο να χάνει τη ζωή του έπειτα από μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στον Εύοσμο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 14:00 όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στον κόμβο Ευόσμου. Ο 88χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ η συνοδηγός που βρισκόταν στο όχημα τραυματίστηκε σοβαρά. Από το δεύτερο όχημα ο 66χρονος οδηγός και η συνεπιβάτιδά του τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σύγκρουση.
Στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα για απεγκλωβισμό και οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
Οι αρχές διενεργούν περαιτέρω έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.