Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 88χρονος οδηγός, τρεις τραυματίες

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα στη Θεσσαλονίκη, με έναν ηλικιωμένο να χάνει τη ζωή του έπειτα από μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στον Εύοσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 14:00 όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στον κόμβο Ευόσμου. Ο 88χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ η συνοδηγός που βρισκόταν στο όχημα τραυματίστηκε σοβαρά. Από το δεύτερο όχημα ο 66χρονος οδηγός και η συνεπιβάτιδά του τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σύγκρουση.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ένας ηλικιωμένος, ενώ τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας, από ΙΧΕ οχήματα, συνεπεία τροχαίου, στην εσωτερική περιφερειακή, στον Εύοσμο #Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 12, 2026



Στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα για απεγκλωβισμό και οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Οι αρχές διενεργούν περαιτέρω έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

