Ζάκυνθος: Σύλληψη 46χρονου για διάρρηξη – Άρπαξε σχεδόν 30.000 ευρώ από κατοικία

Στη σύλληψη ενός 46χρονου για υπόθεση κλοπής προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ζάκυνθο, τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα (12/4) διέρρηξε κατοικία στην περιοχή Λυκουδίου, αφαιρώντας χρηματοκιβώτιο που περιείχε 20.000 ευρώ.

Παράλληλα, εντόπισε και αφαίρεσε επιπλέον 9.400 ευρώ από διαφορετικό σημείο του σπιτιού, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό της λείας σε περισσότερα από 29.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν τα ρούχα που φορούσε ο 46χρονος την ημέρα της διάρρηξης, καθώς και το ποσό των 1.050 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.