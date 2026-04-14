Δήμαρχος Κέρκυρας για την αντίδρασή του στο on air επεισόδιο την Ανάσταση: Εκφράζω τη λύπη μου

Snapshot Ο δήμαρχος Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος εξέφρασε τη λύπη του για την αντίδρασή στο επεισόδιο κατά τη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση την Ανάσταση.

Το επεισόδιο συνέβη στη Σπιανάδα, όταν η δημοσιογράφος ζήτησε από τον δήμαρχο ένα σύντομο μήνυμα για την Ανάσταση.

Ο δήμαρχος επανήλθε δημόσια ζητώντας συγγνώμη και χαρακτηρίζοντας την αντίδρασή του ατυχής και μη αντιπροσωπευτική της στάσης του.

Τη λύπη του για το επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Ανάστασης στην Κέρκυρα εξέφρασε ο δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η στάση του σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

«Η αντίδρασή μου ήταν της στιγμής και θέλω να εκφράσω τη λύπη μου για ό,τι συνέβη, και για τον χώρο και για τον τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να ρίξει τους τόνους.

«Οφείλω όμως να πω και κάτι εξίσου ουσιαστικό. Η σχέση της δημόσιας ζωής με την ενημέρωση χρειάζεται αμοιβαίο σεβασμό, μέτρο και υπευθυνότητα. Η κριτική είναι αναγκαία στη δημοκρατία, όπως αναγκαία είναι και η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται τα δημόσια πρόσωπα και οι θεσμοί. Όταν η επικαιρότητα εξαντλείται σε στιγμιότυπα, εντυπώσεις και εύκολες αντιπαραθέσεις, τότε χάνεται η ουσία. Και η ουσία σήμερα για την κοινωνία μας βρίσκεται αλλού.

»Βρίσκεται στις υποδομές που πρέπει να γίνουν καλύτερες. Στη διαχείριση του νερού. Στην καθαριότητα και στα απορρίμματα. Στην κυκλοφορία και την καθημερινή λειτουργία της πόλης. Στην ενίσχυση του πολιτισμού. Στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Στη στήριξη των χωριών και των γειτονιών. Στην προσπάθεια να γίνει ο τόπος μας πιο ανθρώπινος και πιο λειτουργικός.

»Εκεί πρέπει να στρέψουμε όλοι το βλέμμα μας. Εκεί να ασκείται ο έλεγχος, εκεί να γίνεται η κριτική, εκεί να δίνονται οι απαντήσεις. Γιατί οι πολίτες δεν περιμένουν από εμάς να ανακυκλώνουμε εντάσεις, περιμένουν λύσεις.

»Με σεβασμό προς όλους και με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης του αξιώματος που υπηρετώ, συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Πιο ώριμοι από κάθε εμπειρία, πιο προσηλωμένοι στα ουσιαστικά και με σταθερό στόχο να ανταποκριθούμε στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας», συνέχισε.

«Υπάρχει δήμαρχος για το κανάλι σας;»

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Σπιανάδα, όταν η δημοσιογράφος Ηρώ Λέλλα, σε απευθείας σύνδεση με το τοπικό κανάλι Start TV, ζήτησε από τον δήμαρχο να απευθύνει ένα σύντομο μήνυμα για την Ανάσταση.

Ωστόσο, ο κ. Πουλημένος αντέδρασε αρνητικά, απαντώντας σε έντονο ύφος: «Υπάρχει δήμαρχος για το κανάλι σας; Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει», αρνούμενος να κάνει δήλωση μπροστά στην κάμερα.

Η στάση του προκάλεσε αίσθηση, με τη δημοσιογράφο να σχολιάζει στον αέρα: «Φαίνεται το μήνυμα της Ανάστασης δεν έφτασε σε όλους», αφήνοντας αιχμές για τη συμπεριφορά του.

Μετά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε, ο δήμαρχος επανήλθε με δημόσια τοποθέτηση, εκφράζοντας τη συγγνώμη του και κάνοντας λόγο για μια ατυχής αντίδραση, που –όπως σημείωσε– δεν αντικατοπτρίζει τη στάση του.

Διαβάστε επίσης