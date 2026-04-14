Ηράκλειο: Καταγγελίες για μη καταβολή του δώρου Πάσχα

«Δεν θα επιτρέψουμε συνθήκες εργασιακής ζούγκλας», διαμηνύει ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Καταγγελίες για μη καταβολή του δώρου Πάσχα, αλλά και για καταστρατήγηση της 8ωρης εργασίας, έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το Ηράκλειο, έχοντας προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Προέδρου του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων του νομού, Νίκου Κοκολάκη.

Ο ίδιος, μιλώντας στο cretalive.gr, τονίζει ότι «δεν θα επιτρέψουμε να γίνει ο κλάδος μας 'ζούγκλα'», προσθέτοντας: «Δεν ξεκινάμε καθόλου καλά... Μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη, είχαμε καταγγελίες για μη καταβολή του Δώρου Πάσχα. Σήμερα δεχθήκαμε άλλες δύο και προχωρήσαμε σε παρέμβαση στην Επιθεώρηση Εργασίας, ζητώντας οι ελεγκτές να πράξουν τα δέοντα. Επίσης να πούμε ότι σε κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες που, μάλλον δεν έχουν καλές πληρότητες, γίνεται προσπάθεια να επιβάλουν 12 ρεπό το μήνα! Και μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, φαίνεται πως μπορούν και παρεμβαίνουν στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ αφού δεν αποτυπώνονται τα 'χτυπήματα' στην ψηφιακή κάρτα!».

Επιπλέον, ο κ. Κοκολάκης ξεκαθάρισε ότι ο κλάδος δεν θα γίνει ζούγκλα ενώ καλεί για μία ακόμη φορά τους εργαζόμενους να καταγγέλλουν παρόμοιες συμπεριφορές και τους εργοδότες να συμμορφώνονται με τη νομιμότητα και τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

«Μετά διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν εργαζόμενους! Πώς να έχουν όταν επιδεικνύουν τέτοιες συμπεριφορές; Πλέον στα ξενοδοχεία συναντά κανείς κυρίως Φιλιππινέζους και Πακιστανούς. Απευθυνόμαστε στις ελεγκτικές αρχές και ζητάμε, παρά την υποστελέχωση που γνωρίζουμε ότι υπάρχει, να προχωρήσουν σε στοχευμένους ελέγχους», επισήμανε ο κ. Κοκολάκης.

Άλλωστε, πάγια θέση του Σωματείου είναι ότι «δεν λείπουν οι εργαζόμενοι. Λείπουν οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας» και όπως υπογραμμίζει: «Οι νέοι άνθρωποι, οι εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να αποδεχτούν εργασιακή ανασφάλεια, αυθαιρεσία και εκμετάλλευση».

