Λαμία: Επιχειρηματίας της περιοχής έβαλε τέλος στη ζωή του - Βρέθηκε απαγχονισμένος στο μαγαζί του
Τον άτυχο άνδρα βρήκε απαγχονισμένο νεαρή κοπέλα, εργαζόμενη στην καφετέρια που διατηρούσε ο επιχειρηματίας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Λαμίας καθώς γνωστός επιχειρηματίας της περιοχής έβαλε τέλος της ζωής του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport.gr τον άνδρα εντόπισε νεαρή κοπέλα, εργαζόμενη στην καφετέρια που διατηρούσε ο επιχειρηματίας, και μπαίνοντας στο κατάστημα τον αντίκρισε απαγχονισμένο.
Το κορίτσι ενημέρωσε άμεσα τις αρχές και στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομία.
Η ίδια πηγή κάνει λόγο για έναν άνθρωπο ηπίων τόνων και αγαπητό στην κοινωνία που διατηρούσε καφετέρια στη βόρεια πλευρά της πόλης.
Σχόλια
