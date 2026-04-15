Λαμία: Επιχειρηματίας της περιοχής έβαλε τέλος στη ζωή του - Βρέθηκε απαγχονισμένος στο μαγαζί του

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Λαμίας καθώς γνωστός επιχειρηματίας της περιοχής έβαλε τέλος της ζωής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport.gr τον άνδρα εντόπισε νεαρή κοπέλα, εργαζόμενη στην καφετέρια που διατηρούσε ο επιχειρηματίας, και μπαίνοντας στο κατάστημα τον αντίκρισε απαγχονισμένο.

Το κορίτσι ενημέρωσε άμεσα τις αρχές και στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομία.

Η ίδια πηγή κάνει λόγο για έναν άνθρωπο ηπίων τόνων και αγαπητό στην κοινωνία που διατηρούσε καφετέρια στη βόρεια πλευρά της πόλης.