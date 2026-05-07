Κίνηση τώρα: Ανυπόφορη η κατάσταση στον Κηφισό - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

Αυτοκίνητα κινούνται σε δρόμο του Πειραιά, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025. (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Πολλά προβλήματα παρατηρούνται στους κεντρικούς οδικούς άξονες, με την κίνηση να είναι αυξημένη κυρίως στον Κηφισό.

Στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι Ν. Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από από Μεταμόρφωση μέχρι Αιγάλεω, τα οχήματα κινούνται με πολλές χαμηλές ταχύτητες.

Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο η κίνηση ξεκινά από το Ζεφύρι και φτάνει μέχρι το δαχτυλίδι στην Κηφισίας, ενώ προς Κόρινθο η κίνηση εντοπίζεται στην έξοδο της Εθνικής Οδού.

Στο κόκκινο η κίνηση και στην Αθηνών-Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γύρω δρόμους, ενώ προβλήματα καταγράφονται στην παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στην Ελευθερίου Βενιζέλου από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα.

Προβλήματα στην άνοδο της Συγγρού, σε αρκετά κομμάτια της Μεσογείων και της Κηφισίας σε άνοδο και κάθοδο, αλλά και στην Αλεξάνδρας.