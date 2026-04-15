Ιωάννινα: Οδηγός άφησε το αυτοκίνητό του στα σκαλιά του Κάστρου - Φωτογραφίες
Για άγνωστο λόγο το αυτοκίνητο βρέθηκε στα σκαλιά του Κάστρου στα Ιωάννινα
Αντιμέτωποι με ένα σπάνιο θέαμα ήρθαν όσοι πέρασαν το βράδυ της Τρίτης 14 Απριλίου από το Κάστρο στα Ιωάννινα, αφού για ανεξήγητο λόγο βρέθηκε ένα αυτοκίνητο... παρκαρισμένο (!) στα σκαλιά.
Στη φωτογραφία που δημοσιεύει το epiruspost.gr ο οδηγός για άγνωστο λόγο, πιθανότατα από λάθος υπολογισμό, πέρασε με το αυτοκίνητό του από τα σκαλιά του Κάστρου στα Γιάννενα, με αποτέλεσμα το όχημα να σφηνώσει στο σημείο και να χαρίσει αυτό το πρωτοφανές θέαμα.
Από το συμβάν δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.
11:41 ∙ ANNOUNCEMENTS
Ο Γιάννης Τσορτέκης και η Έλενα Μαυρίδου μαζί στη σκηνή για το «Δεσποινίς Τζούλια»
10:44 ∙ ANNOUNCEMENTS
Οι προημιτελικοί του Champions League με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr
09:45 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στον Ευαγγελισμό με λιποθυμικό επεισόδιο ο Γιώργος Μυλωνάκης
10:24 ∙ LIFESTYLE