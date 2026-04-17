Κρήτη: Λεωφορείο ανετράπη σε δρόμο που οδηγεί προς την Ανώπολη - Ο ισχυρός άνεμος σήκωνε πέτρες

Λεωφορείο ανετράπη σε δρόμο που οδηγεί προς την Ανώπολη στην Κρήτη, καταλήγοντας με τις ρόδες προς τα πάνω.

Το μεσαίου μεγέθους όχημα του ΚΤΕΛ, που εκτελούσε τοπικό δρομολόγιο στην περιοχή, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Οι Αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό το απόγευμα.

Σύμφωνα με το Flashnews.gr, ακριβή αίτια του ατυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Ωστόσο, τοπικές αναφορές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή να συνέβαλαν στο περιστατικό.

Στα Σφακιά επικρατούν από χθες πολύ ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις «σηκώνουν πέτρες» και έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα.

Όπως δήλωσε στο Flashnews.gr ο δήμαρχος Σφακίων, Γιάννης Ζερβός: «Λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή έχουν προκληθεί ζημιές αλλά και εκτεταμμένα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Χθες έγινε στην περιοχή μπλακ άουτ. Σήμερα παραμένει το πρόβλημα ηλεκτροδότησης στην περιοχή των Κομιτάδων καθώς ο αέρας έριξε ολόκληρο στύλο, ενώ στην Ανώπολη και το Λουτρό έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση, χωρίς ωστόσο να λείπουν τοπικά προβλήματα. Τέλος, πρόβλημα αντιμετωπίζει η Αγία Ρουμέλη που δεν έχει δυνατότητα πρόσβασης λόγω ανέμων».