Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για απόπειρα εκβίασης επιχειρηματία - Eντοπίστηκε όπλο σε 23χρονο

Snapshot Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστικά από τη Δίωξη Εκβιαστών και εξελίχθηκε με ένταση λόγω αντίστασης των υπόπτων.

Στην κατοχή ενός 23χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε πιστόλι με σφαίρα στη θαλάμη.

Οι συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων δύο αλλοδαποί αλβανικής καταγωγής με παρελθόν σε παρόμοιες υποθέσεις, οδηγήθηκαν στη Δίωξη Εκβιαστών και σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος τους.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας κατέληξε στη σύλληψη τριών ατόμων, στο πλαίσιο έρευνας για απόπειρα εκβίασης επιχειρηματία.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε σε επιχείρηση ενοικίασης πολυτελών αυτοκινήτων στην ανατολική Θεσσαλονίκη, ύστερα από αιφνιδιαστική δράση της Δίωξης Εκβιαστών που χειριζόταν την υπόθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν δύο αλλοδαποί αλβανικής καταγωγής και ένας Έλληνας, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοιες υποθέσεις.

Σύμφωνα με το thestival, η επιχείρηση, που έλαβε χώρα στη συμβολή της οδού Βασιλίσσης Όλγας, εξελίχθηκε με ταχύτητα αλλά και ένταση, καθώς οι ύποπτοι επιχείρησαν να αντισταθούν χωρίς όμως να αποφύγουν τη σύλληψη.

Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή ενός 23χρονου εντοπίστηκε πιστόλι με σφαίρα στη θαλάμη, το οποίο κατασχέθηκε άμεσα.

Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στη Δίωξη Εκβιαστών, όπου σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος τους για εκβίαση και συναφή αδικήματα, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.