Συνελήφθη 51χρονος για τη φωτιά στην Άμπελο Αχαΐας

Στη σύλληψη ενός 51χρονου αλλοδαπού, ο οποίος φέρεται ως υπαίτιος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Άμπελου Αχαΐας το απόγευμα του Σαββάτου, προχώρησαν οι Αρχές.

Όπως αναφέρει η πυροσβεστική υπηρεσία, ανακριτικοί υπάλληλοι του Σώματος συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, ο οποίος στις 15:59 του Σαββάτου στην περιοχή Άμπελος Ακράτας στην Αχαΐα, άναψε φωτιά για να κάψει υπολείμματα καλλιεργειών.

Ωστόσο, η πυρκαγιά ξέφυγε από τον έλεγχό του και πήρε διαστάσεις.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει ανάμεσα σε Ποροβίτσα και Άμπελο και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 72 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Δυτικής Ελλάδας και ένα αεροσκάφος.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 17.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άνω Πορόβιτσα να απομακρυνθούν προς Ακράτα.