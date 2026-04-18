Αστυνομικός της Βουλής: «Υπάρχει Θεός» φώναξε η μητέρα των παιδιών μετά την αθώωσή της

Συνεχίζει να συγκλονίζει το πανελλήνιο η πολύκροτη υπόθεση του πρώην αστυνομικού της Βουλής, ο οποίος κατηγορήθηκε για τον βιασμό των παιδιών του και της πρώην συζύγου του.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε τέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη, ενώ αντίθετα αθώωσε την πρώην σύζυγό του, η οποία κατηγορούνταν ότι συμμετείχε στις κακοποιήσεις των παιδιών.

Η δίκη πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, με στόχο την προστασία των ανήλικων θυμάτων, σύμφωνα με το STAR.

Το σκέπτικό του δικαστηρίου για την αθώωση της μητέρας

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, το δικαστήριο, αφού εξέτασε ιατροδικαστές, καθηγητές ψυχιατρικής και ειδικούς σε ζητήματα διαδικτύου, καθώς και τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων και το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία 5-2 την αθώωση της μητέρας. Η κατηγορία αφορούσε σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, ωστόσο το δικαστήριο έκρινε ότι δεν είχε τη δυνατότητα αντίληψης του αδίκου, λόγω της συνδρομής σοβαρού διλήμματος.

Με απλά λόγια, έγινε δεκτό ότι η γυναίκα ζούσε υπό καθεστώς έντονου φόβου για τη ζωή της και των παιδιών της, ανεχόμενη επί περίπου οκτώ χρόνια βιασμούς, κακοποίηση, απειλές και εκμετάλλευση, προκειμένου να προστατεύσει τη ζωή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εισαγγελική πρόταση είχε ζητήσει την ενοχή της.

Στο άκουσμα της απόφασης, η 37χρονη ξέσπασε σε κλάματα, ζήτησε συγγνώμη και φέρεται να είπε: «Υπάρχει Θεός».

Πρώτο της μέλημα, όπως ανέφερε, είναι να επανασυνδεθεί με τα παιδιά της. Τα τέσσερα ανήλικα, που έζησαν την κακοποίηση, είχαν μεταφερθεί σε δομές προστασίας μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης. Η ίδια δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για να τα φέρει ξανά κοντά της.

Ο 47χρονος πρώην αστυνομικός επέστρεψε στις φυλακές Τρίπολης, όπου κρατείται από τον Δεκέμβριο του 2024.