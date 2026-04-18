Αστυνομικός της Βουλής: «Υπάρχει Θεός» φώναξε η μητέρα των παιδιών μετά την αθώωσή της

Η δίκη πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, με στόχο την προστασία των ανήλικων θυμάτων

Δημήτρης Δρίζος

  • Ο πρώην αστυνομικός της Βουλής κρίθηκε ένοχος για βιασμό των παιδιών και της πρώην συζύγου του και καταδικάστηκε σε τέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη.
  • Η πρώην σύζυγος αθωώθηκε με πλειοψηφία 5
  • 2 επειδή το δικαστήριο έκρινε ότι ζούσε υπό καθεστώς έντονου φόβου και δεν είχε τη δυνατότητα αντίληψης του αδίκου.
  • Η δίκη έγινε κεκλεισμένων των θυρών για την προστασία των ανήλικων θυμάτων.
  • Η μητέρα των παιδιών, μετά την αθώωσή της, δήλωσε ότι θέλει να επανασυνδεθεί με τα παιδιά της και θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες για αυτό.
  • Ο καταδικασμένος πρώην αστυνομικός κρατείται στις φυλακές Τρίπολης από τον Δεκέμβριο του 2024.
Συνεχίζει να συγκλονίζει το πανελλήνιο η πολύκροτη υπόθεση του πρώην αστυνομικού της Βουλής, ο οποίος κατηγορήθηκε για τον βιασμό των παιδιών του και της πρώην συζύγου του.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε τέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη, ενώ αντίθετα αθώωσε την πρώην σύζυγό του, η οποία κατηγορούνταν ότι συμμετείχε στις κακοποιήσεις των παιδιών.

Η δίκη πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, με στόχο την προστασία των ανήλικων θυμάτων, σύμφωνα με το STAR.

Το σκέπτικό του δικαστηρίου για την αθώωση της μητέρας

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, το δικαστήριο, αφού εξέτασε ιατροδικαστές, καθηγητές ψυχιατρικής και ειδικούς σε ζητήματα διαδικτύου, καθώς και τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων και το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία 5-2 την αθώωση της μητέρας. Η κατηγορία αφορούσε σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, ωστόσο το δικαστήριο έκρινε ότι δεν είχε τη δυνατότητα αντίληψης του αδίκου, λόγω της συνδρομής σοβαρού διλήμματος.

Με απλά λόγια, έγινε δεκτό ότι η γυναίκα ζούσε υπό καθεστώς έντονου φόβου για τη ζωή της και των παιδιών της, ανεχόμενη επί περίπου οκτώ χρόνια βιασμούς, κακοποίηση, απειλές και εκμετάλλευση, προκειμένου να προστατεύσει τη ζωή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εισαγγελική πρόταση είχε ζητήσει την ενοχή της.

Στο άκουσμα της απόφασης, η 37χρονη ξέσπασε σε κλάματα, ζήτησε συγγνώμη και φέρεται να είπε: «Υπάρχει Θεός».

Πρώτο της μέλημα, όπως ανέφερε, είναι να επανασυνδεθεί με τα παιδιά της. Τα τέσσερα ανήλικα, που έζησαν την κακοποίηση, είχαν μεταφερθεί σε δομές προστασίας μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης. Η ίδια δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για να τα φέρει ξανά κοντά της.

Ο 47χρονος πρώην αστυνομικός επέστρεψε στις φυλακές Τρίπολης, όπου κρατείται από τον Δεκέμβριο του 2024.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 2-3: Ζωντανά... για την παραμονή τα «Λιοντάρια»

22:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στέφανος Γκίκας «Μάχη για να κρατηθούν χαμηλά τα ακτοπλοϊκά »

22:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Η παραίτηση Λαζαρίδη είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής κατακραυγής

22:28ΕΥ ΖΗΝ

Αρτηριακή πίεση: Τα λαχανικά που βοηθούν στη μείωσή της

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μια ολόκληρη ενορία «βράζει» για τον ιερέα

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός της Βουλής: «Υπάρχει Θεός» φώναξε η μητέρα των παιδιών μετά την αθώωσή της

22:11ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Κλειστό το Ορμούζ, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης, λόγω παραβίασης της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ - Έκτακτη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: 16χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς δίπλωμα και παρέσυρε 63χρονη

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Το Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό λόγω παραβίασης της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ

21:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο εν μέσω κρίσης στα Στενά του Ορμούζ

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρός εντοπίστηκε 60χρονος σε ξενοδοχείο

21:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άννα Ευθυμίου «Με την ψηφιοποίηση τελειώνουν οι καθυστερήσεις στις συντάξεις»

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ο ιδιοκτήτης ζητά την αποφυλάκισή του τρεις μήνες μετά το δυστύχημα

21:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youth Pass 2026: Ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις - Πώς θα λάβετε το voucher

21:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Υπήρχε σχέδιο να βγάλουν την Μυρτώ στην πορνεία» - Αποκάλυψη και για δεύτερο κορίτσι το μοιραίο βράδυ

21:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Παραγωγική» συνάντηση Λευκού Οίκου και Anthropic εν μέσω ανησυχιών για το μοντέλο Mythos

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: «Διπλό» ο ΠΑΟΚ στο «Ιβανώφειο», άνετα η Καρδίτσα τον Προμηθέα

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν δεν είναι έτοιμο για περισσότερες δια ζώσης συνομιλίες με τις ΗΠΑ, λέει υπουργός

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Εντοπίστηκε ομαδικός τάφος με πάνω από 1.000 οστά

Novibet
21:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Υπήρχε σχέδιο να βγάλουν την Μυρτώ στην πορνεία» - Αποκάλυψη και για δεύτερο κορίτσι το μοιραίο βράδυ

19:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Κινέζος επιστήμονας: Ο λόγος που σημειώθηκαν 60.000 σεισμοί στη Σαντορίνη το 2025

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυρτώ: Γιατί ο πρώην σύντροφός της είναι το «κλειδί» - Η ερωτική σχέση που πυροδότησε εντάσεις

17:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για σημαντική αλλαγή - Πότε ξεκινά

20:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρεί το αντικυκλωνικό πεδίο γύρω από την Ελλάδα - Έρχεται διαταραχή με ψυχρή «εισβολή»

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που μοτοσικλετιστής παρασέρνει και εγκαταλείπει τη 16χρονη στη Λιοσίων - Σκληρές εικόνες

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: Οι γιατροί προχώρησαν στη μείωση φαρμάκων καταστολής - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κρυμμένο στην Πελοπόννησο το μυστικό της εγκατάλειψης της Μυρτούς από τους τρεις άνδρες - Ποιος τους απειλούσε και γιατί

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Άνοιξε ξανά το camping της διπλής δολοφονίας - Ποιος είναι ο νέος ιδιοκτήτης

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός της Βουλής: «Υπάρχει Θεός» φώναξε η μητέρα των παιδιών μετά την αθώωσή της

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο μεγαλύτερος μαφιόζος της Ευρώπης στο Ντουμπάι - Ποιος είναι ο Ντάνιελ Κίναχαν με επικήρυξη 5 εκ. δολαρίων

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Χειρουργείο για την Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη στον «Ευαγγελισμό» - Είχε ειλεό - Επιτυχής η επέμβαση

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

05:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται από 200 έως 600 ευρώ

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Ο «σεφ του θανάτου»: Καναδός μάγειρας πουλούσε δηλητήρια online - Πάνω από 1.000 οι πελάτες του!

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Το Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό λόγω παραβίασης της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ

17:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Στον Άρειο Πάγο η υπόθεση οφειλών της ΕΟΚ του Λιόλιου σε 21 υπαλλήλους

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μια ολόκληρη ενορία «βράζει» για τον ιερέα

18:36ΥΓΕΙΑ

Αποφρακτικός ειλεός: Πώς προκαλείται, τα συμπτώματα και η θεραπεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ