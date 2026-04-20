Πάτρα: Γυναίκα υπέστη ανακοπή μέσα σε κατάστημα
Ένιωσε έντονη αδιαθεσία και λιποθύμησε
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Ρήγα Φεραίου, κοντά στην πλατεία Όλγας της Πάτρας, όταν γυναίκα υπέστη καρδιακή ανακοπή.
Η γυναίκα βρισκόταν σε κατάστημα της περιοχής, όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε, χάνοντας τις αισθήσεις της, όπως μεταδίδει το tempo24.news.
Άμεσα στο σημείο έσπευσε Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ με γιατρό, καθώς και πλήρωμα δεύτερου ασθενοφόρου, οι οποίοι κατέβαλαν προσπάθειες για την ανάνηψή της.
Στη συνέχεια, διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.
