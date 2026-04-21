Κρήτη: Αθλητής έτρεξε 42 χιλιόμετρα με δεμένα μάτια για καλό σκοπό

Και αυτό γιατί έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής ο οποίος ολοκλήρωσε τη διαδρομή των 42 χιλιομέτρων με δεμένα μάτια και έτσι μπήκε σε μια μικρή λίστα με λιγότερους από 15 αθλητές που έχουν καταφέρει κάτι παρόμοιο.

Ένα μοναδικό επίτευγμα παγκοσμίου βεληνεκούς σημειώθηκε στον 10ο Μαραθώνιο Κρήτης, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον 28χρονο Χανιώτη Κωνσταντίνο Ρηγάκη.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας