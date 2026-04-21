Κρήτη: Αθλητής έτρεξε 42 χιλιόμετρα με δεμένα μάτια για καλό σκοπό
Με τη συγκεκριμένη του κίνηση και τον τερματισμό του κατάφερε να αποδείξει πως τα όρια υπάρχουν για να τα καταρρίπτουμε
Ένα μοναδικό επίτευγμα παγκοσμίου βεληνεκούς σημειώθηκε στον 10ο Μαραθώνιο Κρήτης, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον 28χρονο Χανιώτη Κωνσταντίνο Ρηγάκη.
Και αυτό γιατί έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής ο οποίος ολοκλήρωσε τη διαδρομή των 42 χιλιομέτρων με δεμένα μάτια και έτσι μπήκε σε μια μικρή λίστα με λιγότερους από 15 αθλητές που έχουν καταφέρει κάτι παρόμοιο.
