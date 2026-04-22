Η Τουρκία συνεχίζει να παρεμποδίζει πλοία στα ανοιχτά της Κάσου

Η Τουρκία συνεχίζει να αγνοεί το διεθνές δίκαιο και να παρενοχλεί οποιοδήποτε πλοίο επιχειρεί στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης και νότια της Κάσου. Η Άγκυρα επιμένει ότι για την όποια δραστηριότητα στην περιοχή, χρειάζεται η άδειά της.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Η Καθημερινή», τη Μεγάλη Εβδομάδα η τουρκική φρεγάτα «Goksu» ειδοποίησε δι’ ασυρμάτου το ολλανδικό πλοίο «Maasvliet», ενώ αυτό προχωρούσε σε ανέλκυση παλιού τηλεπικοινωνιακού καλωδίου στην περιοχή ανάμεσα νοτιοανατολικά της Κρήτης και βορειοδυτικά της Αιγύπτου, ότι για τις εργασίες του απαιτείται άδεια από την Τουρκία. Το έργο ανέλκυσης του καλωδίου γίνεται για λογαριασμό αμερικανικής εταιρείας. Οι Ολλανδοί είχαν πάρει άδεια από την ελληνική Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ), όπως άλλωστε και από τις συναρμόδιες αιγυπτιακές αρχές. Το «Maasvliet» έπλεε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, καθώς το καλώδιο που ανασύρεται ενώνει τη Μασσαλία με το Πορτ Σάιντ της Αιγύπτου.

Τη Μεγάλη Πέμπτη φρεγάτα του τουρκικού ναυτικού έπλευσε σε απόσταση ασφαλείας από το «Maasvliet» και εξέπεμψε μήνυμα, ενώ αυτό έπλεε σε περιοχή στην ανοιχτή θάλασσα, αρκετές δεκάδες ναυτικά μίλια νοτίως Κάσου και Καρπάθου. Οι Τούρκοι ρωτούσαν τους Ολλανδούς τι ακριβώς κάνουν στην περιοχή και για ποιο λόγο δεν έχουν λάβει τις απαραίτητες άδειες.

Οι Ολλανδοί απάντησαν ότι δραστηριοποιούνται στην περιοχή έπειτα από άδειες που έλαβαν εγκαίρως και με την απαιτούμενη γραφειοκρατική διαδικασία, από την Ελλάδα και την Αίγυπτο. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η τουρκική πλευρά αρχικά διαμαρτυρήθηκε και στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) και συγκεκριμένα στο αρμόδιο παράρτημα που βρίσκεται στη Μαδρίτη, χρησιμοποιώντας περίπου το ίδιο επιχείρημα που επικαλέστηκε και κατά την επικοινωνία με το πλήρωμα του ολλανδικού πλοίου, ότι για τις δραστηριότητες στη συγκεκριμένη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ευθύνη έκδοσης NAVTEX έχει ο σταθμός της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Αττάλειας. Τελικά, έπειτα και από αρκετά έντονη αντίδραση της Αθήνας, ο ΙΜΟ δεν υιοθέτησε τους τουρκικούς ισχυρισμούς.

Το ολλανδικό «Maasvliet», πάντως, δεν ολοκλήρωσε τις εργασίες του στην περιοχή και κινήθηκε νοτιοανατολικά προς το λιμάνι της Αλεξάνδρειας όπου παρέμενε μέχρι αργά χθες το βράδυ. Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο έργο διεξάγεται επ’ ωφελεία αμερικανικής εταιρείας δεν θα πρέπει να αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να ζητηθεί άδεια και από την Τουρκία. Αν και το συγκεκριμένο περιστατικό δεν έχει κάποια σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, υπενθυμίζει τις τουρκικές αντιλήψεις γι’ αυτή την κρίσιμη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου όπου περιλαμβάνει την περιοχή που έχει οριοθετηθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο με την τμηματική συμφωνία Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) του 2020. Αποτελεί, δηλαδή, μια ακόμη υπενθύμιση ότι η Aγκυρα επιμένει στο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Είναι άξιο αναφοράς, τέλος, ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες καταγράφονται σποραδικές παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Μάλιστα και χθες καταγράφηκαν πέντε παραβιάσεις από αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου CN-235.

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι υπουργοί Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, Σταύρος Παπασταύρου και Μιχάλης Δαμιανός έστειλαν προχθές κοινή επιστολή στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με την οποία ζητούν τη χρηματοδότηση του έργου GSI.