Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική οδός - Πού εντοπίζονται καθυστερήσεις

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και το λιμάνι του Πειραιά.

Αυξημένη είναι η κίνηση το πρωί της Τετάρτης, 22 Απριλίου, στους δρόμους της Αττικής και ειδικά στη λεωφόρο Κηφισού, την Αττική οδό και σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.

Πιο συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις στον Κηφισό εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Λένορμαν μέχρι το ύψος της Μεταμόρφωσης. Στο ύψος της Μεταμόρφωσης καταγράφονται και τα περισσότερα προβλήματα στην Αττική οδό, κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με τις χαμηλές ταχύτητες να φτάνουν μέχρι το ύψος της Αγίας Παρασκευής.

Επιπλέον, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας σχεδόν σε όλο το μήκος της και στη λεωφόρο Μεσογείων από το ύψος του Ερρίκος Ντυνάν, μέχρι το ύψος του Χολαργού.

Παράλληλα, αρχίζει να επιβαρύνεται και ο περιφερειακός Καρέα, από την Ηλιούπολη έως την Καισαριανή, ενώ αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στη λεωφόρο Γαλατσίου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, καθώς και στο λιμάνι του Πειραιά.

