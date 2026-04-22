Νέες λεωφορειολωρίδες εντός του 2027 στις λεωφόρους Μεσογείων και Κηφισίας προανήγγειλε σήμερα ο διευθύνων Σύμβουλος των Συγκοινωνιών Αθηνών ΟΑΣΑ, Αντώνης Κεραστάρης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά 90.1 μεταξύ άλλων, επεσήμανε σχετικά με το στρατηγικό σχέδιο μεταφορών και τα άμεσα μέτρα:

Στόχος μας είναι να αυξήσουμε το μερίδιο της δημόσιας συγκοινωνίας στις μετακινήσεις των πολιτών της Αττικής από το 28% που είναι σήμερα σε περίπου 40%. Τα άμεσα μέτρα που προτείνουμε, με ορίζοντα από σήμερα μέχρι και το τέλος του ’27, είναι μια πύκνωση των δρομολογίων στις γραμμές άξονα και επέκταση των γραμμών αυτών με λεωφορειολωρίδες άρα να δώσουμε περισσότερα χιλιόμετρα λεωφορειόδρομων στις γραμμές αυτές αλλά και σε άλλες κομβικές γραμμές για το Λεκανοπέδιο.

Σε άλλο σημείο τόνισε: Μελετάμε επέκταση των λεωφορειολωρίδων σε περιοχές όπως η Λεωφόρος Κηφισίας και η Λεωφόρος Μεσογείων.

Για την συχνότητα των δρομολογίων τέλος επισήμανς:

Ο στόχος μας είναι με ορίζοντα το 2027 να μπορέσουμε να δίνουμε μια χρονοαπόσταση στα 8 λεπτά σε αυτές τις λεωφορειολωρίδες.

