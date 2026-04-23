Ιωάννινα: Συλλήψεις ανηλίκων και γονέων για υπόθεση ναρκωτικών

 Στα Ιωάννινα συνελήφθησαν επτά άτομα, μεταξύ των οποίων ανήλικοι και οι μητέρες τους, για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Ένας 15χρονος βρέθηκε με ακατέργαστη κάνναβη 4,46 γραμμαρίων και φέρεται να προμήθευε ναρκωτικά σε άλλους νεαρούς.
  • Ένας 18χρονος θεωρείται ο προμηθευτής της ουσίας που κατείχε ο 15χρονος.
  • Οι μητέρες των ανηλίκων συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας.
  • Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις ναρκωτικών και ευθύνες επίβλεψης ανηλίκων.
Μια ανησυχητική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ήρθε στο φως στα Ιωάννινα, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη συνολικά επτά ατόμων, ανάμεσά τους και ανήλικοι αλλά και οι μητέρες τους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν αστυνομικοί εντόπισαν έναν 15χρονο κοντά σε σταθμευμένο όχημα, μέσα στο οποίο βρίσκονταν ένας 17χρονος και δύο νεαροί αλλοδαποί, ηλικίας 20 και 23 ετών. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, και ενώ επιχειρήθηκε να αποφευχθεί η αστυνομική διαδικασία, βρέθηκε στο δρόμο συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 4,46 γραμμαρίων.

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα ναρκωτικά ανήκαν στον 15χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει να τα προμηθεύσει στους υπόλοιπους. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν στη συνέχεια έναν 18χρονο, ο οποίος φέρεται να ήταν ο προμηθευτής της ουσίας.

Η υπόθεση πήρε πιο σοβαρή τροπή όταν συνελήφθησαν και οι μητέρες των δύο ανηλίκων, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας. Σε βάρος όλων των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και, όπου προβλέπεται, για ευθύνες σχετικές με την επίβλεψη ανηλίκων.

Οι επτά συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ιωαννίνων για τα περαιτέρω.

