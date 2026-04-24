Κερδίστε 6 διπλές προσκλήσεις συμμετοχής στον 8ο Ημιμαραθώνιο Ιωαννίνων!

Στις 9 και 10 Μαΐου τα Ιωάννινα υποδέχονται δρομείς και επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας για τον 8ο Ημιμαραθώνιο Ιωαννίνων

Στις 9 και 10 Μαΐου, η καρδιά του αθλητισμού χτυπά δίπλα στη λίμνη Παμβώτιδα και το Newsbomb σε στέλνει στην αφετηρία του 8ου Ημιμαραθωνίου Ιωαννίνων.

Έξι τυχεροί θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις συμμετοχής. Οι νικητές επιλέγουν ελεύθερα τη διαδρομή και τα χιλιόμετρα που επιθυμούν να τρέξουν (21,1 χλμ, 10 χλμ ή 5 χλμ.

Δηλώστε εδώ συμμετοχή στο διαγωνισμό

Λίγα λόγια για το Ιωάννινα Half Marathon:

Ένα Σαββατοκύριακό γεμάτο αθλητισμό, μία ιστορική πόλη και ένα τοπίο, δίπλα στη λίμνη Παμβώτιδα, που κόβει την ανάσα.

Στις 9 και 10 Μαΐου τα Ιωάννινα υποδέχονται δρομείς και επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας για τον 8ο Ημιμαραθώνιο Ιωαννίνων. Ένα γεγονός που δεν είναι απλά αγώνας δρόμου, αλλά μία πολυδιάστατη εμπειρία, καθώς η αθλητική δράση συνδυάζεται με τη μοναδική φυσική ομορφιά και την πολιτιστική ζωντάνια της πόλης. Διαδρομές δίπλα στη λίμνη και μέσα στο - γεμάτο ζωή - ιστορικό κέντρο και ένα Σαββατοκύριακο που υπόσχεται αναψυχή, δράση και πολλά ρεκόρ.

Το φετινό Ioannina Half Marathon αναμένεται να φέρει κοντά χιλιάδες κόσμου, όχι μόνο δρομείς αλλά και επισκέπτες που θέλουν να κάνουν μια ταξιδιωτική εξόρμηση, ένα διάλλειμα από την καθημερινότητα. Με συμμετοχές από τα Ιωάννινα, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λάρισα και πολλές άλλες πόλεις η φετινή διοργάνωση αναμένεται να γίνει ένα γεγονός πανελλαδικής εμβέλειας.

Γρήγορη flat διαδρομή, η οποία ενώνει τα πλέον χαρακτηριστικά σημεία της πόλης με τη φύση, προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για υψηλές επιδόσεις και φέρνει στο Half Marathon ελίτ δρομείς που στοχεύουν το ρεκόρ. Οι αγώνες περιλαμβάνουν αποστάσεις 21,1 ΚΜ, 10 ΚΜ, 5 ΚΜ, καθώς και 1000 Μ Παιδικό και 1000 Μ ΑΜΕΑ..

Πίσω από τον Ημιμαραθώνιο Ιωαννίνων βρίσκεται η έμπειρη ομάδα που διοργανώνει το Zagori Mountain Running, μία από τις κορυφαίες ορεινές δρομικές διοργανώσεις της Ελλάδας. Η γνώση, η επαγγελματικότητα και το πάθος της εξασφαλίζουν μία άριστη οργάνωση, με υψηλά πρότυπα ασφάλειας και μια εμπειρία που αξίζει να ζήσουν οι λάτρεις του αθλήματος. Οι αγώνες πραγματοποιούνται με τη συμβολή του Συλλόγου Δρομέων Ιωαννίνων, τη στήριξη του Δήμου Ιωαννίνων και της Περιφέρειας Ηπείρου.

9 + 10 Μαΐου: Σημειώστε τις ημερομηνίες και κλείστε τις θέσεις σας

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.ioanninahalfmarathon.gr/

Δείτε τους όρους του διαγωνισμού εδώ
