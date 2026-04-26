Σχέδιο Αριάδνη: Τουλάχιστον 13 συλλήψεις κάθε μέρα και 70.000 έλεγχοι

Κλοπές προσωπικών αντικειμένων, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσα στους σταθμούς, εντοπισμός ατόμων που οπλοφορούν, καθώς και εκτεταμένες φθορές στη δημόσια περιουσία, συνθέτουν την καθημερινότητα σε αποβάθρες, συρμούς και λεωφορεία

Μίλτος Τσεκούρας

Σχέδιο Αριάδνη: Τουλάχιστον 13 συλλήψεις κάθε μέρα και 70.000 έλεγχοι
  • Οι κλοπές, η διακίνηση ναρκωτικών, η οπλοφορία και οι φθορές στη δημόσια περιουσία αποτελούν καθημερινά προβλήματα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αττικής.
  • Το επιχειρησιακό σχέδιο «Αριάδνη» εφαρμόζεται από το 2021 και από το 2025 καλύπτει και τον προαστιακό σιδηρόδρομο και τις γραμμές λεωφορείων με 410 αστυνομικούς.
  • Καθημερινά γίνονται τουλάχιστον 13 συλλήψεις, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 70.000 έλεγχοι και 1.200 συλλήψεις.
  • Η αυξημένη αστυνομική παρουσία έχει μειώσει τα περιστατικά παραβατικότητας και ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας στους επιβάτες.
Κλοπές προσωπικών αντικειμένων, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσα στους σταθμούς, εντοπισμός ατόμων που οπλοφορούν ή φέρουν μαχαίρια, καθώς και εκτεταμένες φθορές στη δημόσια περιουσία, συνθέτουν την καθημερινότητα σε αποβάθρες, συρμούς και λεωφορεία.

Ο συνωστισμός που επικρατεί κατά τις ώρες αιχμής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της πρωτεύουσας, σε συνδυασμό με τη στιγμιαία απροσεξία του επιβατικού κοινού, διαμορφώνουν το ιδανικό περιβάλλον δράσης για τους επιτήδειους.

Οι συγκεκριμένοι επιβιβάζονται σε λεωφορεία, μετρό και τραμ όχι με σκοπό τη μετακίνηση, αλλά αναζητώντας την κατάλληλη ευκαιρία για να δράσουν ανενόχλητοι.

Χαρακτηριστικά είναι τα πλάνα που εξασφάλισε η κάμερα του MEGA, όπου αποτυπώνεται η στιγμή που δύο αστυνομικοί ακινητοποιούν έναν νεαρό, προκειμένου να προχωρήσουν σε έλεγχο στοιχείων και σωματική έρευνα για τον εντοπισμό παράνομων ουσιών ή επικίνδυνων αντικειμένων.

Απέναντι σε αυτή τη διαρκώς αυξανόμενη εγκληματικότητα, οι διωκτικές αρχές έχουν αναγκαστεί να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους, ρίχνοντας ιδιαίτερο βάρος στη φύλαξη των δικτύων μεταφοράς της Αττικής.

Το σχέδιο «Αριάδνη»

Σε αυτό το πλαίσιο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο με την κωδική ονομασία «Αριάδνη». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο αρχικά εφαρμόστηκε το 2021 στους σταθμούς του Μετρό και του ΗΣΑΠ, επεκτάθηκε από τις αρχές του 2025 ώστε να καλύπτει πλέον τον προαστιακό σιδηρόδρομο αλλά και τις γραμμές των λεωφορείων, απασχολώντας συνολικά 410 αστυνομικούς.

Τα αποτελέσματα αυτής της στοχευμένης παρέμβασης αποτυπώνονται με σαφήνεια στα επίσημα στοιχεία. Είναι ενδεικτικό πως καθημερινά οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας προχωρούν σε τουλάχιστον 13 συλλήψεις κατά μέσο όρο. Μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2026, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάρτιο, οι δυνάμεις της τάξης πραγματοποίησαν 70.000 ελέγχους, προχώρησαν σε 700 προσαγωγές υπόπτων και ολοκλήρωσαν 1.200 συλλήψεις.

Η αυξημένη και διαρκής παρουσία των ένστολων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει καρπούς, μειώνοντας αισθητά τα περιστατικά παραβατικότητας και ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας του επιβατικού κοινού

