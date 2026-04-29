Νίκαια: Βαν «λαμπάδιασε» εν κινήσει στη Γρηγορίου Λαμπράκη

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Νίκαια.

Συγκεκριμένα ένα βανάκι πήρε φωτιά ενώ κινούνταν επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη στη Νίκαια, στο ύψος του σωφρονιστικού ιδρύματος του Κορυδαλλού. Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση, καθώς επί τόπου έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου έσβησαν τη φωτιά πριν προκληθούν περαιτέρω προβλήματα, ενώ η Αστυνομία έκλεισε το ένα ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη, για λόγους ασφαλείας.

Ο οδηγός του βαν κατάφερε και βγήκε έγκαιρα από το φλεγόμενο όχημα και δεν κινδύνευσε η σωματική του ακεραιότητα.