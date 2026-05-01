Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε ναρκωτικά σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κρήτη - Οκτώ συλλήψεις

  • Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Δίωξη Ναρκωτικών το βράδυ της 30ης Μαΐου μετά από πληροφορίες και έρευνα.
  • Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν κάνναβη, κοκαΐνη, φυσίγγια, χρήματα, κινητά και σακουλάκια για ναρκωτικά.
  • Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή, με δικογραφία σε βάρος τους.
  • Οι τέσσερις έχουν απασχολήσει ξανά τις αρχές για σοβαρά αδικήματα και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν σε Αγία Βαρβάρα και Κορυδαλλό, στη Δυτική Αττική, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Η επιχείρηση έγινε το βράδυ της Πέμπτης 30 Μαΐου από τη Δίωξη Ναρκωτικών, μετά από πληροφορίες που είχαν οι αρχές και έρευνα που προηγήθηκε για τη δράση τους. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους τέσσερις ύποπτους σε συντονισμένη επιχείρηση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στην κατοχή τους βρέθηκαν μικρές ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, φυσίγγια, χρήματα, κινητά τηλέφωνα και διάφορα σακουλάκια που χρησιμοποιούνται για συσκευασία ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή, ενώ σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τέσσερις έχουν απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν για σοβαρά αδικήματα, όπως ληστείες, κλοπές, όπλα και άλλα εγκλήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Το αεροδρόμιο έμεινε χωρίς προσωπικό καθαριότητας

15:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή: Jazz στο Μουσείο - Μία ακόμη βραδιά για το «George Kontrafouris Quartet»

15:33ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόταση στο τραπέζι από το Ιράν για το τέλος του πολέμου

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε ναρκωτικά σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κρήτη - Οκτώ συλλήψεις

15:05ΕΛΛΑΔΑ

«Χτύπημα» του ελληνικού FBI στο καρτέλ ναρκωτικών: Κατασχέθηκε μισός τόνος κάνναβης στην Ηγουμενίτσα

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι Ιάπωνες καθαρίζουν καθημερινά τα απορριμματοφόρα: Το σύστημα που μας... βάζει τα γυαλιά

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο ιδρυτής της Apple που πούλησε το 10% για 700 ευρώ: Έχασε 300 δισ. αλλά δεν το μετάνιωσε

14:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νεφέλη Φασούλη: «Έχουμε ανάγκη τον άνθρωπο πιο πολύ από ποτέ»

14:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο συγγραφέας Γιώργος Πολυράκης

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Τέλος στην ταλαιπωρία 35 μαθητών που είχαν εγκλωβιστεί - Αναχωρούν σήμερα στις 18:00

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Μακρίσια: «Ράγισαν καρδιές» στην κηδεία του 13χρονου - Οι φίλοι τον αποχαιρέτησαν με πολύχρωμα τριαντάφυλλα

14:09ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Επεισόδια και εκατοντάδες προσαγωγές στην πορεία για την Πρωτομαγιά

14:03ΕΘΝΙΚΑ

Συρίγος στο Newsbomb: Πάσχουμε τρομερά στο θέμα των drone, χρειαζόμαστε anti-drone συστήματα και φθηνά όπλα

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ανήλικοι έκλεψαν μηχανάκι - Εντοπίστηκαν με «οπλοστάσιο»

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Ο Γερμανός καγκελάριος έχασε την εύνοια του Τραμπ – Ρήγμα στις σχέσεις

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Ολοκληρώθηκαν οι συγκεντρώσεις - Άνοιξαν οι δρόμοι

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε οδηγό και συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και στα διόδια Ελευσίνας

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εκτόξευσε 6.583 drones σε βάρος της Ουκρανίας τον Απρίλιο

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός ΥΠΕΞ: Οι ΗΠΑ ψεύδονται για το κόστος του πολέμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14:16ΕΛΛΑΔΑ

Μακρίσια: «Ράγισαν καρδιές» στην κηδεία του 13χρονου - Οι φίλοι τον αποχαιρέτησαν με πολύχρωμα τριαντάφυλλα

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

15:33ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόταση στο τραπέζι από το Ιράν για το τέλος του πολέμου

12:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο πρώην άσος της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού, Διονύσης Τσάμης

14:03ΕΘΝΙΚΑ

Συρίγος στο Newsbomb: Πάσχουμε τρομερά στο θέμα των drone, χρειαζόμαστε anti-drone συστήματα και φθηνά όπλα

11:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η Euroleague αποθέωσε τον Χέιζ-Ντέιβις για την καλαθάρα του στη Βαλένθια

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο με ελληνικό νόμισμα από την αρχαία Τροία που βρέθηκε στο Βερολίνο – Γιατί απορούν οι αρχαιολόγοι

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι Ιάπωνες καθαρίζουν καθημερινά τα απορριμματοφόρα: Το σύστημα που μας... βάζει τα γυαλιά

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα δολοφόνησε την νεογέννητη κόρη της – Ζητούσε δωρεές στο TikTok για την κηδεία της

15:05ΕΛΛΑΔΑ

«Χτύπημα» του ελληνικού FBI στο καρτέλ ναρκωτικών: Κατασχέθηκε μισός τόνος κάνναβης στην Ηγουμενίτσα

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο ιδρυτής της Apple που πούλησε το 10% για 700 ευρώ: Έχασε 300 δισ. αλλά δεν το μετάνιωσε

14:09ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Επεισόδια και εκατοντάδες προσαγωγές στην πορεία για την Πρωτομαγιά

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Τέλος στην ταλαιπωρία 35 μαθητών που είχαν εγκλωβιστεί - Αναχωρούν σήμερα στις 18:00

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η νοσηλεύτρια που συγκίνησε την Ελλάδα ντύθηκε νύφη

09:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε Μαρτίνεθ: «Είσαι ψεύτης - Καμία δικαιολογία για διαιτησία»

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Hλεία: Το πατίνι του 13χρονου «έπιανε» τα 60 χλμ - Νέες αποκαλύψεις για το δυστύχημα

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκοπευτήριο Καισαριανής: Άφησαν κόκκινα γαρύφαλλα και τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων στο μνημείο - Ποιοι πολιτικοί κατέθεσαν στεφάνι

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε οδηγό και συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Επιθέσεις και βανδαλισμοί σε βάρος δύο πανεπιστημιακών σε ΑΠΘ και ΕΚΠΑ

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Εύοσμος: Ακρωτηριάστηκε 5χρονο μέσα σε νηπιαγωγείο - Παρέμβαση εισαγγελέα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ