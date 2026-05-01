Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε ναρκωτικά σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κρήτη - Οκτώ συλλήψεις

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν σε Αγία Βαρβάρα και Κορυδαλλό, στη Δυτική Αττική, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Η επιχείρηση έγινε το βράδυ της Πέμπτης 30 Μαΐου από τη Δίωξη Ναρκωτικών, μετά από πληροφορίες που είχαν οι αρχές και έρευνα που προηγήθηκε για τη δράση τους. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους τέσσερις ύποπτους σε συντονισμένη επιχείρηση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στην κατοχή τους βρέθηκαν μικρές ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, φυσίγγια, χρήματα, κινητά τηλέφωνα και διάφορα σακουλάκια που χρησιμοποιούνται για συσκευασία ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή, ενώ σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τέσσερις έχουν απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν για σοβαρά αδικήματα, όπως ληστείες, κλοπές, όπλα και άλλα εγκλήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.