Θεσσαλονίκη: Από 12ετή κάθειρξη, αθώος 36χρονος αλλοδαπός, για βιασμό ανήλικης

Oι δικαστές αθώωσαν ομόφωνα τον 36χρονο για την πράξη του βιασμού, λόγω αμφιβολιών

Μίλτος Τσεκούρας

Θεσσαλονίκη: Από 12ετή κάθειρξη, αθώος 36χρονος αλλοδαπός, για βιασμό ανήλικης
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης αθώωσε ομόφωνα 36χρονο, που πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 12ετή κάθειρξη για βιασμό ανήλικης.
  • Η νεαρή καταγγέλλουσα, που ισχυριζόταν ότι βιάστηκε και έμεινε έγκυος, δεν εμφανίστηκε να καταθέσει στο Εφετείο και τιμωρήθηκε με λιπομαρτυρία.
  • Η υπεράσπιση αμφισβήτησε την ανηλικότητα και την καταγωγή της καταγγέλλουσας, ισχυριζόμενη ότι ήταν ενήλικη και Λιβανέζα, όχι ανήλικη Σύρια.
  • Ο 36χρονος είχε διοριστεί επίτροπος των τριών αδελφών και διαχειριζόταν τη φροντίδα τους σε διαμέρισμα στη Νεάπολη, Θεσσαλονίκη.
  • Η αθώωση βασίστηκε σε αμφιβολίες, ενώ πρωτόδικα ο κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί και κρατούνταν στις φυλακές Γρεβενών.
Snapshot powered by AI

Σε αθώωση κατέληξε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης για 36χρονο, υπήκοο Αιγύπτου, ο οποίος πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών για υπόθεση βιασμού ανήλικης.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη το 2020 μετά από καταγγελία νεαρής αλλοδαπής, η οποία δήλωνε τότε 16 ετών με καταγωγή από τη Συρία, ότι ο άντρας τη βίασε στο διαμέρισμα όπου ζούσαν μαζί με τις ανήλικες αδελφές της στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να μείνει έγκυος και να γεννήσει το παιδί. Η καταγγελία έγινε περίπου τρεις μήνες μετά τη γέννα.

Σύμφωνα με όσα είχε καταθέσει στις Αρχές και περιγράφονται στα δικαστικά έγγραφα, ο 36χρονος (σήμερα) της προσέφερε πορτοκαλάδα μέσα στην οποία είχε ρίξει άγνωστη ουσία. Όπως ανέφερε, αμέσως μετά αισθάνθηκε αδιαθεσία και υπνηλία, έχασε τις αισθήσεις της, και τότε ο κατηγορούμενος την κακοποίησε σεξουαλικά. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι, όταν συνήλθε, την απείλησε πως θα δημοσιοποιούσε βίντεο από τη σεξουαλική πράξη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφόσον αποκάλυπτε όσα είχαν συμβεί.

«Προσχηματική η καταγγελία»

Από την πρώτη στιγμή, ο κατηγορούμενος δήλωνε αθώος, τονίζοντας ότι διατηρούσε κανονικά σχέση με τη νεαρή και πως η επίδικη πράξη έγινε με τη συναίνεσή της. Χαρακτήριζε δε, την καταγγελία «προσχηματική» υποστηρίζοντας ότι σκοπός ήταν να εξασφαλίσει νομιμοποιητικά έγγραφα ώστε να ταξιδέψει στη Γερμανία, όπου ζούσε η μητέρα της.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό και προκειμένου να πλήξει την αξιοπιστία της καταγγέλλουσας, η υπεράσπισή του 36χρονου αμφισβήτησε τόσο την ανηλικότητα όσο και την πραγματική καταγωγή της καταγγέλλουσας. Κάνοντας επίκληση σε φερόμενο υλικό από προσωπικό προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ισχυρίστηκε ότι την επίμαχη περίοδο ήταν ήδη ενήλικη κι ότι καταγόταν από τον Λίβανο, και όχι από τη Συρία.

Αθώος λόγω αμφιβολιών και τιμωρία για λιπομαρτυρία

Σε αντίθεση με την πρωτοβάθμια δίκη τον Ιούνιο του 2023, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, η καταγγέλλουσα δεν εμφανίστηκε στο Εφετείο για να καταθέσει- απουσία για την οποία τιμωρήθηκε με λιπομαρτυρία. Η ίδια φέρεται να ζει πλέον στη Στουτγκάρδη.

Ανατρέποντας την προ 3ετίας απόφαση, οι δικαστές του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης αθώωσαν ομόφωνα τον 36χρονο για την πράξη του βιασμού, λόγω αμφιβολιών, και κατά πλειοψηφία τον έκριναν αθώο για την πράξη της κατάχρησης ανηλίκου. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών και έκτοτε παρέμενε στις φυλακές Γρεβενών.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η υπόθεση ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2019 όταν η καταγγέλλουσα και οι δύο ανήλικες αδελφές της έφτασαν στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να μεταβούν στη Γερμανία, όπου διέμενε μόνιμα η μητέρα τους. Μετά από αποτυχημένη προσπάθεια να ταξιδέψουν με πλαστά έγγραφα, η μητέρα επέστρεψε στη Γερμανία και ξεκίνησε τη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης, όπως περιγράφεται στα δικαστικά έγγραφα. Στο μεταξύ, νοίκιασε διαμέρισμα στη Νεάπολη και ανέθεσε τη φροντίδα των κοριτσιών στον 36χρονο Αιγύπτιο, τον οποίο γνώριζε μέσω κοινών γνωστών. Με δικαστική απόφαση ο 36χρονος διορίστηκε επίτροπος των τριών αδελφών και αρχικά επισκεπτόταν συχνά το διαμέρισμα ενώ αργότερα εγκαταστάθηκε εκεί μόνιμα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρετά τον Δημήτρη Γκιώνη: «Ζήσαμε μαζί πολλά και μας ένωσαν άλλα τόσα»

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Δεν της άρεσε το κούρεμα, μαχαίρωσε τον κομμωτή - Σοκαριστικό βίντεο της επίθεσης

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Ντέιβιντ Ατένμπορο: «Είμαι συγκλονισμένος από τα μηνύματα για τα γενέθλιά μου» - Κλείνει έναν αιώνα ζωής ο διάσημος περιβαλλοντολόγος

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Η Times Square υποκλίθηκε στην Κρήτη: Χόρεψαν Πεντοζάλι στην καρδιά της Αμερικής

23:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η Ρεάλ Μαδρίτης «έκλεισε» θέση για Αθήνα, έκανε το 3-1 επί της Χάποελ

23:08ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Τραμπ σε ΕΕ: Διορία μέχρι τα «250α γενέθλια» των ΗΠΑ, αλλιώς «εκτόξευση δασμών»

23:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fitch: Εύσημα στην Ελλάδα για τα στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Από 12ετή κάθειρξη, αθώος 36χρονος αλλοδαπός, για βιασμό ανήλικης

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Ανέβασε βίντεο με ψηφιακή νομά που αποθεώνει το σύστημα περίθαλψης στην Ελλάδα

22:40ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (10/5)

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από το Χαλάνδρι

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με την δολοφονία 19χρονης: Βρέθηκε δεμένη στο κρεβάτι έχοντας υποστεί άγρια βασανιστήρια - Ύποπτος ο σύντροφός της

22:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Sold Out το Game 4 για μια ακόμη μεγάλη πρόκριση!

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ακτινογραφία των δύο δημοσκοπήσεων: Μπροστά η ΝΔ από 14,3 έως 15 μονάδες – Τι απαντούν για Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 7/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 9,2 εκατ. ευρώ

21:56LIFESTYLE

Ο αποχαιρετισμός του Αλέξη Παπαχελά στη Σία Κοσιώνη: «Εις το επανιδείν» - Τι του απάντησε - Βίντεο

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις και αντιεροπορικά πυρά σε διάφορα σημεία της χώρας

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα και η σύζυγός του - «Δεν όριζα τον εαυτό μου, έβλεπα μόνο τον φονιά του γιου μου»

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη επίθεση σε κινεζικό τάνκερ κοντά στο Στενό του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ - Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:56LIFESTYLE

Ο αποχαιρετισμός του Αλέξη Παπαχελά στη Σία Κοσιώνη: «Εις το επανιδείν» - Τι του απάντησε - Βίντεο

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός Κορίνθου: «Δεν έχει ξανασωθεί κανείς πέφτοντας από τέτοιο ύψος» - Από θαύμα έζησε η 15χρονη - Γιατί βούτηξε στο κενό

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα και η σύζυγός του - «Δεν όριζα τον εαυτό μου, έβλεπα μόνο τον φονιά του γιου μου»

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Ανέβασε βίντεο με ψηφιακή νομά που αποθεώνει το σύστημα περίθαλψης στην Ελλάδα

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κηφισιά: Νεκρή 85χρονη σε αναπηρικό αμαξίδιο που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ στην Κηφισιά

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις και αντιεροπορικά πυρά σε διάφορα σημεία της χώρας

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από το Χαλάνδρι

16:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: Φορώντας τα ρούχα του Σήφη πήγε στο δικαστήριο η Μίνα Βαλυράκη

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με την δολοφονία 19χρονης: Βρέθηκε δεμένη στο κρεβάτι έχοντας υποστεί άγρια βασανιστήρια - Ύποπτος ο σύντροφός της

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα που έκανε την ανάπηρη χτύπησε ρεπόρτερ του Star όταν την κατάλαβε: «Ρε αϊ στο δ***ο»

21:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ Μαδρίτης: Το παρασκήνιο του άγριου καβγά Τσουαμενί με Βαλβέρδε - Το χτύπημα στη γωνία τραπεζιού

23:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η Ρεάλ Μαδρίτης «έκλεισε» θέση για Αθήνα, έκανε το 3-1 επί της Χάποελ

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ακτινογραφία των δύο δημοσκοπήσεων: Μπροστά η ΝΔ από 14,3 έως 15 μονάδες – Τι απαντούν για Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Μπόνι Τάιλερ: Ξαφνική επιδείνωση της υγείας της θρυλικής τραγουδίστριας - Σε τεχνητό κώμα

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Από 12ετή κάθειρξη, αθώος 36χρονος αλλοδαπός, για βιασμό ανήλικης

19:31LIFESTYLE

Οδυσσέας Ιωάννου για Βασίλη Καρρά: «Τον εκτιμούσα πολύ, αλλά δεν θα έκανα νέα τραγούδια μαζί του»

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Η Times Square υποκλίθηκε στην Κρήτη: Χόρεψαν Πεντοζάλι στην καρδιά της Αμερικής

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Συναγερμός στην Ευρώπη για κρούσματα σε ταξιδιώτες - Εντοπίσθηκαν σε Γαλλία και Ολλανδία

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Γκιώνης

20:49ΕΛΛΑΔΑ

«Να τα σπάσουν όλα τα πατίνια, να μη τα δίνουν σε παιδιά»: Ξεσπά η γιαγιά του 12χρονου που τραυματίστηκε σε τροχαίο στον Ασπρόπυργο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ