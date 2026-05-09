Τραγωδία στα Χανιά: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο Μαράθι – Την αναζητούσε η οικογένεια της από χθες

Snapshot Μία 62χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε αγροτικό δρόμο στο Λουτράκι Χανίων μέσα στο αυτοκίνητό της.

Η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε στην Αστυνομία από την οικογένειά της το πρωί του Σαββάτου.

Η γυναίκα φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα χαπιών.

Βρέθηκε σημείωμα που είχε αφήσει στους οικείους της.

Νεκρή βρέθηκε μία 65χρονη στο Μαράθι Χανίων, το πρωί του Σαββάτου.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, η γυναίκα ήταν αποφασισμένη να δώσει τέλος στη ζωή της, κάτι που αποτυπώνεται και σε σημείωμα που άφησε στον εγγονό της.

Ιδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι οικείοι της την αναζητούσαν από την Παρασκευή, όταν και χάθηκαν τα ίχνη της από το Καμπάνι Ακρωτηρίου.

Τη γυναίκα εντόπισε περαστικός και άμεσα κάλεσε τις αρμόδιες αρχές.

