Περιβαλλοντικό έγκλημα στη Βόλβη: Εξαφανίστηκαν τα ψάρια από τα λύματα που απορρίπτουν ασυνείδητοι
Ασυνείδητοι πετούν λύματα σε ρέμα που καταλήγει στη λίμνη Βόλβη με αποτέλεσμα να συντελείται μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή.
Τα ψάρια και τα βατράχια της περιοχής εξαφανίστηκαν στην κυριολεξία και οι κάτοικοι είναι οργισμένη για την καταστροφή του τόπου τους. Από τη ρύπανση κινδυνεύουν κι άλλα είδη.
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος έχει πραγματοποιήσει αυτοψία και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.
