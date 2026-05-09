Πύργος: Οδηγούσε μηχανή χωρίς πινακίδες και άδεια – Του είχαν αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση

Συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής, 8 Μαΐου 2026, στον Πύργο, ένας ημεδαπός άνδρας για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, ο άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα, η οποία δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ο ίδιος στερούνταν και άδειας κυκλοφορίας για το όχημα.

Του είχαν αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση

Όπως προέκυψε, οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από το Τμήμα Τροχαίας Πύργου, λόγω άλλης παράβασης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

