Χανιά: Μοιραία πτώση από σκάλες για ηλικιωμένο με αναπηρικό αμαξίδιο

Τραγικό θάνατο βρήκε το απόγευμα του Σαββάτου ένας ηλικιωμένος άνδρας στα Χανιά.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο 80χρονος βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από περιστρεφόμενη σκάλα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τον ηλικιωμένο να μεταφέρεται χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου έγιναν προσπάθειες ανάνηψης και καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Διαβάστε επίσης