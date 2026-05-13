Χαλκίδα: Πήγε να πατήσει αστυνομικό μετά από καυγά για να ξεφύγει - Έρευνες για τον εντοπισμό του

Snapshot Δύο άνδρες συνεπλάκησαν βίαια στη Χαλκίδα, με αποτέλεσμα ο ένας να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ο δεύτερος άνδρας προσπάθησε να διαφύγει από το νοσοκομείο, παραλίγο να τραυματίσει αστυνομικό κατά τη διαφυγή του με αυτοκίνητο.

Η αστυνομία διεξάγει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δραστή, εξετάζοντας βιντεοσκοπήσεις και μαρτυρίες.

Ο τραυματίας παραμένει υπό νοσηλεία, ενώ οι έρευνες για τον δραστή συνεχίζονται εντός των ορίων του αυτοφώρου.

Σκηνές που θυμίζουν αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 13 Μαΐου στη Χαλκίδα, με πρωταγωνιστές δύο άνδρες που ήρθαν στα χέρια για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ο καυγάς ήταν τόσο άγριος που και οι δύο κατέληξαν στο νοσοκομείο λίγο πριν από τις 22:00, όμως η άφιξή τους εκεί ήταν μόνο η αρχή για όσα θα ακολουθούσαν.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, ο ένας από τους δύο άνδρες έφερε πολύ βαριά τραύματα από τη συμπλοκή και χρειάστηκε την άμεση επέμβαση των γιατρών. Την ίδια ώρα, στον χώρο των επειγόντων περιστατικών έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες είχαν ειδοποιηθεί για το επεισόδιο. Ο δεύτερος εμπλεκόμενος, μόλις είδε τους αστυνομικούς να πλησιάζουν, έχασε την ψυχραιμία του και αποφάσισε να το σκάσει με κάθε τρόπο για να αποφύγει τη σύλληψη.

Ο άνδρας επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και πάτησε γκάζι μέσα στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου. Στην απεγνωσμένη προσπάθειά του να εξαφανιστεί, έκανε έναν επικίνδυνο ελιγμό και παραλίγο να τραυματίσει σοβαρά έναν αστυνομικό που βρισκόταν στο σημείο. Ο ένστολος κατάφερε να αποφύγει την παράσυρση την τελευταία στιγμή, ενώ ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και χάθηκε στους γύρω δρόμους, εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι.

Από εκείνη την ώρα, η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό σε ολόκληρη την περιοχή για τον εντοπισμό του δράστη. Οι αρχές εξετάζουν με προσοχή το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του νοσοκομείου για να ταυτοποιήσουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, ενώ λαμβάνονται καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες που είδαν το περιστατικό να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια τους.

Ο τραυματίας παραμένει για νοσηλεία, ενώ οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τη σύλληψη του οδηγού εντός των ορίων του αυτοφώρου.

