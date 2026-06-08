Δήμος Αθηναίων: Εργασίες ανάπλασης στον λόφο Λυκαβηττού με την υποστήριξη της Airbnb

«Όσοι ωφελούνται από την ανάπτυξη του τουρισμού, οφείλουν να συμβάλλουν έμπρακτα στη βελτίωση της ζωής των κατοίκων της Αθήνας», τόνισε ο Χάρης Δούκας

Newsbomb

Δήμος Αθηναίων: Εργασίες ανάπλασης στον λόφο Λυκαβηττού με την υποστήριξη της Airbnb
ΕΛΛΑΔΑ
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Ανανεωμένη εικόνα αποκτά ο λόφος του Λυκαβηττού με ασφαλέστερες διαδρομές και βελτιωμένη πρόσβαση. Ο Δήμος Αθηναίων, με την υποστήριξη της Airbnb, πραγματοποίησε μία σειρά από εργασίες που περιλαμβάνουν λειτουργικές και αισθητικές παρεμβάσεις σε τμήματα του λόφου.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η έναρξη των φετινών πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Θέατρο του Λυκαβηττού βρίσκει τον λόφο ανανεωμένο και προσβάσιμο. Έχουμε προχωρήσει στην αναβάθμιση των μονοπατιών, σε εργασίες λιθόστρωσης, στην τοποθέτηση νέων καθιστικών και συνεχίζουμε την αντικατάσταση δυόμισι χιλιομέτρων ξυλοπερίφραξης.

Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Πρασίνου, που με καθημερινή προσπάθεια και αφοσίωση συνέβαλαν ουσιαστικά σε αυτή την αλλαγή, καθώς και την Airbnb για τη συνεργασία και τη στήριξή της. Για εμάς είναι ξεκάθαρο ότι όσοι ωφελούνται από την ανάπτυξη του τουρισμού οφείλουν να συμβάλλουν έμπρακτα στη βελτίωση της ζωής των κατοίκων της Αθήνας, ενισχύοντας τις υποδομές και τους δημόσιους χώρους της πόλης».

H Valentina Reino, επικεφαλής Public Policy & Campaign της Airbnb σε Ιταλία, Ελλάδα και Νότια Ευρώπη, ανέφερε: «Η Airbnb βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να συνεχίζει να υποστηρίζει τον Δήμο Αθηναίων, αυτή τη φορά μέσω της αποκατάστασης τμημάτων των περιπατητικών διαδρομών του Λυκαβηττού. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί για μας ένα ιδανικό παράδειγμα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπου οι τοπικές αρχές συνεργάζονται με ιδιώτες εταίρους για να συνεισφέρουν στις τοπικές κοινωνίες.

Για την Airbnb, η στήριξη των απλών πολιτών, οι οποίοι αποτελούν το 94% του συνόλου των οικοδεσποτών μας στην Ελλάδα, συμβαδίζει απόλυτα με την υποστήριξη των τοπικών αρχών για την υλοποίηση του οράματός τους. Ελπίζουμε ότι αυτή η συνεργασία, η οποία βασίζεται στη σύμπραξη τοπικών αρχών και ιδιωτών εταίρων, θα αποτελέσει πρότυπο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, με οφέλη όχι μόνο την Αθήνα, αλλά και για την Ελλάδα συνολικά».

Ο λόφος του Λυκαβηττού γίνεται πιο προσβάσιμος

Ο λόφος του Λυκαβηττού αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς φυσικούς και πολιτιστικούς προορισμούς της Αθήνας, φιλοξενώντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες και σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, με την υποστήριξη της Airbnb, πραγματοποίησε:

  • Αντικατάσταση τμήματος της ξυλοπερίφραξης συνολικού μήκους 2.000 μέτρων στα μονοπάτια του λόφου, από τις παρυφές έως το Θέατρο Λυκαβηττού. Το επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθούν επιπλέον 500 μέτρα, ώστε το συνολικό μήκος να φτάσει τα 2.500 μέτρα.
  • Εργασίες λιθόστρωσης συνολικής έκτασης 300 τ.μ. σε σημεία με φθορές, από την είσοδο έως την περιοχή του θεάτρου και στην έξοδο του λόφου.
  • Τοποθέτηση 15 νέων υπαίθριων ξύλινων καθιστικών με πάγκους για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Επιπλέον, η Διεύθυνση Πρασίνου συνεχίζει εργασίες αποχλόασης, απομάκρυνσης ξερών δέντρων και συντήρησης του πρασίνου. Τα τελευταία δυόμισι χρόνια έχουμε φυτέψει 1.472 νέα δέντρα και έχουμε αποκαταστήσει αρδευτικά δίκτυα στο μεγαλύτερο μέρος του λόφου που παρουσίαζαν σοβαρά προβλήματα από τη δεκαετία του 2000.

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