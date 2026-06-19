Όταν ο καθαρισμός του σπιτιού γίνεται πιο «έξυπνος» από ποτέ

Για αυτό, από τις επιλογές που κάνουμε για τον τρόπο που εργαζόμαστε μέχρι τις συνήθειες που διαμορφώνουμε μέσα στο σπίτι, η τεχνολογία καλείται να λειτουργήσει ως «σύμμαχός» μας, δίνοντας μας λύσεις που ανταποκρίνονται στους ρυθμούς ζωής μας.

Αυτό ισχύει και για τον καθαρισμό του σπιτιού μας. Γιατί, σήμερα, αναζητούμε λύσεις που μας επιτρέπουν να αφιερώνουμε λιγότερο χρόνο στις δουλειές και περισσότερο χρόνο σε όσα έχουν πραγματική σημασία για εμάς. Αυτές ακριβώς τις λύσεις μάς προσφέρει, αυτή τη φορά, η Miele με τη νέα σειρά ασύρματων ηλεκτρικών σκουπών stick Triflex HX3 Wet & Dry, μια ολοκληρωμένη πρόταση φροντίδας δαπέδων, τόσο για υγρό όσο και για στεγνό καθαρισμό, που συνδυάζει ισχυρή απόδοση, αυτονομία χρήσης και αναβαθμισμένη εμπειρία καθαρισμού στο σπίτι.

Γιατί, τελικά, ο καθαρισμός του σπιτιού δεν αφορά μόνο το αποτέλεσμα, αλλά και το πόσο εύκολα φτάνουμε σε αυτό.

Η αυτονομία που κάνει τη διαφορά

Υπάρχουν μερικά πράγματα μέσα στη γεμάτη καθημερινότητά μας που μας διευκολύνουν πραγματικά, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε πάντα. Και στον καθαρισμό του σπιτιού, ένα από αυτά είναι η αυτονομία που μας προσφέρουν οι συσκευές που επιλέγουμε.

Ειδικά, λοιπόν, το μοντέλο Triflex HX3 Aqua προσφέρει έως και 67% περισσότερο χρόνο λειτουργίας σε σύγκριση με το Triflex HX2, με κορυφαία αυτονομία 70 λεπτά με μια μπαταρία και έως 140 λεπτά με 2 μπαταρίες που περιλαμβάνονται στα μοντέλα Plus ή σε επιλεγμένα μοντέλα. Είτε πρόκειται για ένα γρήγορο πέρασμα του χώρου πριν από μία συνάντηση με φίλους είτε για τον εβδομαδιαίο καθαρισμό ολόκληρου του σπιτιού, η μεγαλύτερη αυτονομία κάνει τη διαδικασία πιο απλή και πιο αποδοτική.

Παράλληλα, η νέα οθόνη 7 τμημάτων μας δίνει όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε με μια ματιά: Πόση μπαταρία απομένει, πόσος χρόνος λειτουργίας είναι διαθέσιμος και ποια λειτουργία καθαρισμού χρησιμοποιούμε. Και όταν συναντήσουμε ένα σημείο που χρειάζεται περισσότερη προσοχή, το BOOST Mode προσφέρει επιπλέον ισχύ για ακόμα πιο αποτελεσματικό καθαρισμό.

Το σφουγγάρισμα όπως θα θέλαμε να είναι

Αν, ωστόσο, υπάρχει μια δουλειά στο σπίτι που συνήθως αφήνουμε για αργότερα, αυτή είναι το σφουγγάρισμα. Όχι γιατί δεν θέλουμε καθαρά πατώματα, αλλά γιατί συχνά απαιτεί επιπλέον χρόνο και… επιπλέον εξοπλισμό -τουλάχιστον μέχρι τώρα.

Με τη νέα Triflex HX3 Aqua , όμως, η Miele φέρνει την εμπειρία του υγρού καθαρισμού στην κατηγορία των ασύρματων stick σκουπών, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στη φροντίδα των δαπέδων.

Έτσι, το Aqua Twister διαθέτει δύο περιστρεφόμενα πανάκια που έχουν σχεδιαστεί για εντατικό καθαρισμό δαπέδων, απομακρύνοντας αποτελεσματικά ακόμη και τα υπολείμματα αποξηραμένης βρωμιάς. Ο φωτισμός 360° επιτρέπει καλύτερη ορατότητα της σκόνης και των υγρών περιοχών, ενώ οι τρεις διαφορετικές στάθμες νερού προσαρμόζουν τον υγρό καθαρισμό στις ανάγκες κάθε χώρου και επιφάνειας.

Ταυτόχρονα, το αφαιρούμενο δοχείο νερού χωρητικότητας 300ml καλύπτει επιφάνεια έως 150m², διευκολύνοντας τον καθαρισμό μεγαλύτερων χώρων χωρίς συχνές διακοπές. Τα ειδικά πανάκια, σε συνδυασμό με το απορρυπαντικό Miele Floor Clean με το υπέροχο άρωμα (και το μόνο συμβατό με τη συσκευή), προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία φροντίδας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σύγχρονων ρυθμών ζωής μας.

Όταν η τεχνολογία συναντά το σύγχρονο σπίτι

Σήμερα, βέβαια, οι συσκευές που επιλέγουμε για το σπίτι μας αποτελούν μέρος του χώρου και του τρόπου ζωής μας. Για αυτό, δεν αρκεί να είναι απλώς αποδοτικές. Θέλουμε να συνδυάζουν λειτουργικότητα, εργονομία και διαχρονικό σχεδιασμό.

Η νέα Triflex HX3 Aqua ακολουθεί ακριβώς αυτήν τη φιλοσοφία. Ο premium σχεδιασμός της και η δυνατότητα self-standing προσφέρουν πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση, ενώ το νέο φίλτρο διευκολύνει το άδειασμα του κάδου, περιορίζοντας την επαφή με τη σκόνη.

Παράλληλα, το HEPA Lifetime Filter επιτυγχάνει συνολική απόδοση φιλτραρίσματος 99,999%, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62885-4, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο καθαρού και πιο υγιεινού περιβάλλοντος.

Η αλήθεια είναι ότι όλοι αναζητούμε τρόπους να κερδίσουμε λίγο περισσότερο χρόνο για όσα έχουν πραγματική σημασία. Αν, λοιπόν, οι συσκευές που επιλέγουμε για το σπίτι μας, όπως τα μοντέλα Triflex HX3 της Miele, μάς βοηθούν να ολοκληρώνουμε πιο εύκολα τις καθημερινές μας δουλειές, τότε γίνονται μέρος ενός καλύτερου τρόπου ζωής.

Ανακαλύψτε τη νέα σειρά ασύρματων ηλεκτρικών σκουπών Miele Triflex HX3 Wet & Dry και τα μοντέλα Triflex HX3 Aqua στο miele.gr, τα Miele Experience Centers ή στα επιλεγμένα σημεία πώλησης