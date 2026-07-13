Νέο βίντεο: Η στιγμή που το SUV εισβάλλει στο κατάστημα ρούχων στα Βριλήσσια

Η στιγμή που το SUV εισβάλλει στο κατάστημα ρούχων στα Βριλήσσια

Snapshot SUV εισέβαλε σε κατάστημα ρούχων στα Βριλήσσια μετά από σύγχυση της οδηγού μεταξύ όπισθεν και πρώτης ταχύτητας.

Η τζαμαρία και η πρόσοψη του καταστήματος υπέστησαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το περιστατικό.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με περαστικούς και εργαζόμενους να ανταποκρίνονται άμεσα.

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος παραμένουν υπό διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Νέο βίντεο από τη στιγμή που το SUV εισβάλλει στο κατάστημα ρούχων στα Βριλήσσια, το μεσημέρι της Δευτέρας 13 Ιουλίου, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Action 24, καταγράφεται η στιγμή που το αυτοκίνητο σπάει τη τζαμαρία και εισβάλλει στο κατάστημα, ενώ υπάλληλοι και πελάτες τρέχουν έντρομοι.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή που το SUV εισβάλλει στο κατάστημα ρούχων

Όπως έγραψε πρώτο το Newsbomb, πίσω από το τιμόνι βρισκόταν μια πελάτισσα του καταστήματος, η οποία, κατά την προσπάθειά της να πραγματοποιήσει ελιγμό, φέρεται να μπέρδεψε την όπισθεν με την πρώτη ταχύτητα.

Η τζαμαρία του καταστήματος καταστράφηκε όταν το όχημα προσέκρουσε με ορμή στην είσοδο Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Αποτέλεσμα ήταν το όχημα να κινηθεί προς τα εμπρός και να καταλήξει μέσα στην πρόσοψη του καταστήματος, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η οδηγός φέρεται να μπέρδεψε την όπισθεν με την πρώτη ταχύτητα, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εισβάλει στο κατάστημα. Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με περαστικούς και εργαζόμενους να σπεύδουν να δουν τι είχε συμβεί.

Το αυτοκίνητο κατέληξε μέσα στην πρόσοψη του καταστήματος ενδυμάτων, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

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