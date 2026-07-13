Μαργαρίτες: Το χωριό του Ρεθύμνου που κερδίζει το στοίχημα της αυθεντικότητας

Μέσα σε ένα κρυμμένο καταπράσινο τοπίο, στους πρόποδες του Ψηλορείτη στο Ρέθυμνο, θα συναντήσεις το χωριό Μαργαρίτες, το οποίο συνεχίζει να διηγείται μια ιστορία αιώνων γραμμένη με πηλό και νερό.

Το συγκεκριμένο χωριό δεν είναι απλώς ένας ακομή γραφικός προορισμός αλλά ένα ζωντανό προπύργιο της κρητικής αγγειοπλαστικής τέχνης.

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