Γαλλία: 59 άνθρωποι έχουν συλληφθεί για τις φωτιές των τελευταίων ημερών - Οι 7 είναι υπό κράτηση

Snapshot Στη Γαλλία έχουν συλληφθεί 59 άτομα για τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων 7 είναι υπό κράτηση και θα δικαστούν για εμπρησμό.

Περισσότερα από 13.000 στρέμματα έχουν καεί στο Φοντενεμπλό κοντά στο Παρίσι, με δύο ενεργά μέτωπα πυρκαγιάς να μην έχουν τεθεί υπό έλεγχο.

Οι συλλήψεις αφορούν 30 ενήλικες και 29 ανήλικους με διαφορετικά υπόβαθρα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ.

Πυρκαγιές σε άλλες περιοχές της νότιας Γαλλίας έχουν πλέον κατασβεστεί και η κυκλοφορία τρένων προς τη Λιόν έχει αποκατασταθεί.

Κατά το παρελθόν, η κυκλοφορία σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α6 είχε διακοπεί λόγω πυρκαγιάς στο δάσος του Φοντενεμπλό. Snapshot powered by AI

Η Γαλλία μάχεται με τεράστιες δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στον νότο αλλά και στο Παρίσι, την ώρα που ο πρωτοφανής καύσωνας κρατάει τη θερμοκρασία σε ανυπόφορα επίπεδα.

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις για εμπρησμούς, είτε σκόπιμους είτε από αμέλεια, για τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες. Συνολικά 59 άνθρωποι έχουν συλληφθεί, δύο εξ αυτών για τη φωτιά στο Φοντενεμπλό, κοντά στο Παρίσι, όπως ανακοίνωσε απόψε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ.

«Είναι 30 ενήλικοι και 29 ανήλικοι, με πολύ διαφορετικό υπόβαθρο μεταξύ τους», είπε ο υπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. «Από τους 59, οι επτά έχουν τεθεί υπό κράτηση και πρόκειται να δικαστούν αφού παραδέχτηκαν ότι έβαλαν φωτιά σκοπίμως» πρόσθεσε.

Πάνω από 13.000 στρέμματα έχουν καεί

Για την πυρκαγιά στο Φοντενεμπλό, που ξεκίνησε αργά το απόγευμα της Κυριακής, ο υπουργός ανέφερε ότι έχουν καεί 12.000 στρέμματα στο «κυρίως μέτωπο» και ότι υπάρχει δυστυχώς μια δεύτερη εστία, σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από την πρώτη, που έχει κάνει στάχτη 1.000 στρέμματα μέχρι στιγμής. «Δεν είναι υπό έλεγχο», τόνισε.

Άλλες πυρκαγιές, που είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπούν τα δρομολόγια των τρένων προς τη Λιόν, έχουν πλέον κατασβεστεί και η κυκλοφορία επανέρχεται σε κανονικές συνθήκες, ανακοίνωσαν εξάλλου οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι SNCF. Την Κυριακή είχε διακοπεί η κυκλοφορία και σε ένα τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α6, που οδηγεί στη νοτιοανατολική Γαλλία και διασχίζει το δάσος του Φοντενεμπλό.

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