Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βοιωτία

H φωτιά δεν απείλησε κατοικίες 

Newsbomb

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βοιωτία
ΕΛΛΑΔΑ
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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην περιοχή Ταρσός του Δήμου Λεβαδέων. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17.30 και εξελισσόταν μακριά από οικίες ή υποδομές.

Για την κατάσβεσή της άμεσα κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Επιπλέον συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, μετέβη στην περιοχή για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

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