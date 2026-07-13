Ιταλία: Ηρωική διάσωση από στρατιωτικούς - Βούτηξαν στη θάλασσα και απεγκλώβισαν οδηγό - Βίντεο

Στιγμιότυπο από την επιχείρηση διάσωσης από τους στρατιωτικούς στην Τεργέστη της Ιταλίας

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην Τεργέστη της Ιταλίας, όταν αυτοκίνητο - στο οποίο επέβαινε ακόμα ο οδηγός του- κατέληξε στη θάλασσα, με δόκιμους της Στρατιωτικής Ακαδημίας της Μόντενα να παρεμβαίνουν με αυτοθυσία και ηρωισμό, αποτρέποντας μια τραγωδία

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:15 το μεσημέρι της Κυριακής 12 Ιουλίου στην προβλήτα μπροστά από την Piazza Unità d’Italia. Εκείνη την ώρα, πρωτοετείς δόκιμοι της Ακαδημίας αποβιβάζονταν από λεωφορεία, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης στην πόλη, όταν είδαν ένα αυτοκίνητο να πέφτει στο λιμάνι.

Αντιλαμβανόμενοι άμεσα τον κίνδυνο, οι δόκιμοι χωρίς δεύτερη σκέψη βούτηξαν στη θάλασσα, πλησίασαν το όχημα και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό από το αυτοκίνητο που βυθιζόταν, προτού τον παραδώσουν στους διασώστες που έφτασαν λίγα λεπτά αργότερα στο σημείο.

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Ο άνδρας μεταφέρθηκε για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ενώ οι Καραμπινιέροι της Τεργέστης διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα κατέληξε στη θάλασσα.

Το περιστατικό γνωστοποίησε ο Ιταλικός Στρατός, ο οποίος σε ανακοίνωσή του υπογράμμισε την άμεση αντίδραση των δοκίμων, υπογραμμίζοντας ότι το αίσθημα καθήκοντος, η εκπαίδευση και η ψυχραιμία αποτελούν βασικές αξίες των αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, τόσο κατά την υπηρεσία όσο και στην καθημερινή ζωή.

Η προγραμματισμένη εκπαιδευτική επίσκεψη μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε επιχείρηση διάσωσης, με την άμεση επέμβαση των στρατιωτικών να αποδεικνύεται καθοριστική για τη διάσωση της ζωής του οδηγού.