Πετρέλαιο: Εκτοξεύθηκε η τιμή του Brent μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ - Έκλεισε στα 83,30 δολάρια

Snapshot Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 9,59% και έκλεισε στα 83,30 δολάρια το βαρέλι λόγω ανακοινώσεων Τραμπ για επιβολή τελών στο Στενό του Ορμούζ και αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 9,42%, φτάνοντας τα 78,14 δολάρια το βαρέλι.

Η Wall Street έκλεισε με σημαντικές απώλειες, με τον δείκτη S&P 500 να υποχωρεί κατά 0,78% και τον Nasdaq κατά 1,55%.

Οι μετοχές εταιρειών ημιαγωγών, όπως η SK Hynix, Micron Technology και Intel, κατέγραψαν σημαντικές πτώσεις μετά την αρχική άνοδο της SK Hynix.

Αναμένεται δημοσίευση στοιχείων για τον πληθωρισμό Ιουνίου στις ΗΠΑ, με προβλέψεις για μηνιαία πτώση 0,2% και ετήσια αύξηση 3,8%, ενώ ο πρόεδρος της Fed θα παρουσιάσει την εξαμηνιαία έκθεση νομισματικής πολιτικής. Snapshot powered by AI

Νέα εκτόξευση των τιμών σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου και σήμερα, μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή τελών διέλευσης στο Στενό του Ορμούζ και νέο αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Η τιμή του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Σεπτεμβρίου, αυξήθηκε κατά 9,59% και έκλεισε στα 83,30 δολάρια το βαρέλι. Πρόκειται για τιμή ρεκόρ, καθώς ποτέ δεν είχε σημειωθεί τόσο μεγάλη άνοδος σε μία μόνο συνεδρίαση από την αρχή του πολέμου.

Η τιμή του αμερικανικού αργού WTI, παράδοσης Αυγούστου, αυξήθηκε κατά 9,42%, στα 78,14 δολάρια το βαρέλι.

«Οι αγορές είχαν αγνοήσει σε μεγάλο βαθμό τις πρόσφατες επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, όμως η κατάρρευση αυτής της εύθραυστης ειρήνης» μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης αλλάζει τα δεδομένα, επισήμαναν οι αναλυτές του Eurasia Group.

Wall Street: Βουτιά των τιμών

Σε αρνητικό έδαφος έκλεισε τη Δευτέρα (13.07.2026) η Wall Street,με υποχώρηση των δεικτών σε τεχνολογία και πετρέλαιο.

Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,78%, ενώ ισχυρότερες ήταν οι πιέσεις στον τεχνολογικό Nasdaq, ο οποίος έχασε 1,55%. Η εικόνα ήταν ηπιότερη για τον Dow Jones, με τον δείκτη των 30 μεγαλύτερων βιομηχανικών εταιρειών να καταγράφει πτώση περίπου 138 μονάδων ή 0,26%.

Οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών δέχθηκαν πιέσεις. Οι εισηγμένες στις ΗΠΑ μετοχές της νοτιοκορεατικής SK Hynix υποχώρησαν κατά 9%, μετά την εισαγωγή της εταιρείας στον Nasdaq την Παρασκευή, όταν είχαν σημειώσει άνοδο 13%.

Οι μετοχές της Micron Technology έκλεισαν με απώλειες 4%, ενώ η Sandisk υποχώρησε κατά 12% και η Seagate Technology κατά 5%. Παράλληλα, η Advanced Micro Devices σημείωσε πτώση 4%, ενώ η Intel υποχώρησε 6%.

Πτώση αναμένεται στον μηνιαίο πληθωρισμό

Αύριο Τρίτη αναμένεται η δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον πληθωρισμό Ιουνίου στις ΗΠΑ. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones προβλέπουν ότι ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή θα εμφανίσει μηνιαία πτώση 0,2%, αλλά ετήσια αύξηση 3,8%.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Fed, Kέβιν Γουόρς, πρόκειται να καταθέσει σήμερα Τρίτη ενώπιον της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων, παρουσιάζοντας την εξαμηνιαία έκθεση της κεντρικής τράπεζας για τη νομισματική πολιτική.

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