Πετρέλαιο: Εκτοξεύθηκε η τιμή του Brent μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ - Έκλεισε στα 83,30 δολάρια

Η Wall Street έκλεισε με ισχυρές απώλειες

Ελένη Ευστρατίου

Πετρέλαιο: Εκτοξεύθηκε η τιμή του Brent μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ - Έκλεισε στα 83,30 δολάρια
Unsplash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 9,59% και έκλεισε στα 83,30 δολάρια το βαρέλι λόγω ανακοινώσεων Τραμπ για επιβολή τελών στο Στενό του Ορμούζ και αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.
  • Το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 9,42%, φτάνοντας τα 78,14 δολάρια το βαρέλι.
  • Η Wall Street έκλεισε με σημαντικές απώλειες, με τον δείκτη S&P 500 να υποχωρεί κατά 0,78% και τον Nasdaq κατά 1,55%.
  • Οι μετοχές εταιρειών ημιαγωγών, όπως η SK Hynix, Micron Technology και Intel, κατέγραψαν σημαντικές πτώσεις μετά την αρχική άνοδο της SK Hynix.
  • Αναμένεται δημοσίευση στοιχείων για τον πληθωρισμό Ιουνίου στις ΗΠΑ, με προβλέψεις για μηνιαία πτώση 0,2% και ετήσια αύξηση 3,8%, ενώ ο πρόεδρος της Fed θα παρουσιάσει την εξαμηνιαία έκθεση νομισματικής πολιτικής.
Snapshot powered by AI

Νέα εκτόξευση των τιμών σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου και σήμερα, μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή τελών διέλευσης στο Στενό του Ορμούζ και νέο αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Η τιμή του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Σεπτεμβρίου, αυξήθηκε κατά 9,59% και έκλεισε στα 83,30 δολάρια το βαρέλι. Πρόκειται για τιμή ρεκόρ, καθώς ποτέ δεν είχε σημειωθεί τόσο μεγάλη άνοδος σε μία μόνο συνεδρίαση από την αρχή του πολέμου.

Η τιμή του αμερικανικού αργού WTI, παράδοσης Αυγούστου, αυξήθηκε κατά 9,42%, στα 78,14 δολάρια το βαρέλι.

«Οι αγορές είχαν αγνοήσει σε μεγάλο βαθμό τις πρόσφατες επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, όμως η κατάρρευση αυτής της εύθραυστης ειρήνης» μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης αλλάζει τα δεδομένα, επισήμαναν οι αναλυτές του Eurasia Group.

Wall Street: Βουτιά των τιμών

Σε αρνητικό έδαφος έκλεισε τη Δευτέρα (13.07.2026) η Wall Street,με υποχώρηση των δεικτών σε τεχνολογία και πετρέλαιο.

Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,78%, ενώ ισχυρότερες ήταν οι πιέσεις στον τεχνολογικό Nasdaq, ο οποίος έχασε 1,55%. Η εικόνα ήταν ηπιότερη για τον Dow Jones, με τον δείκτη των 30 μεγαλύτερων βιομηχανικών εταιρειών να καταγράφει πτώση περίπου 138 μονάδων ή 0,26%.

Οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών δέχθηκαν πιέσεις. Οι εισηγμένες στις ΗΠΑ μετοχές της νοτιοκορεατικής SK Hynix υποχώρησαν κατά 9%, μετά την εισαγωγή της εταιρείας στον Nasdaq την Παρασκευή, όταν είχαν σημειώσει άνοδο 13%.

Οι μετοχές της Micron Technology έκλεισαν με απώλειες 4%, ενώ η Sandisk υποχώρησε κατά 12% και η Seagate Technology κατά 5%. Παράλληλα, η Advanced Micro Devices σημείωσε πτώση 4%, ενώ η Intel υποχώρησε 6%.

Πτώση αναμένεται στον μηνιαίο πληθωρισμό

Αύριο Τρίτη αναμένεται η δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον πληθωρισμό Ιουνίου στις ΗΠΑ. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones προβλέπουν ότι ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή θα εμφανίσει μηνιαία πτώση 0,2%, αλλά ετήσια αύξηση 3,8%.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Fed, Kέβιν Γουόρς, πρόκειται να καταθέσει σήμερα Τρίτη ενώπιον της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων, παρουσιάζοντας την εξαμηνιαία έκθεση της κεντρικής τράπεζας για τη νομισματική πολιτική.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:03ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νορβηγία: Περισσότεροι από 100.000 φίλαθλοι έκαναν «κουπί» για να υποδεχθούν την Εθνική στο Όσλο

02:29ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 59 άνθρωποι έχουν συλληφθεί για τις φωτιές των τελευταίων ημερών - Οι 7 είναι υπό κράτηση

02:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: Εκτοξεύθηκε η τιμή του Brent μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ - Έκλεισε στα 83,30 δολάρια

01:45ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Σφοδρές εκρήξεις από βαλλιστικούς πυραύλους και drones στο Κίεβο και άλλες πόλεις

01:20ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό βίντεο από το Μάντσεστερ: Συμπλοκή με μαχαίρια και ματσέτες - Προσοχή, σκληρές εικόνες

00:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: «Έτοιμος» δηλώνει ο Πίκφορντ να αντιμετωπίσει για πρώτη φορά τον Μέσι

00:31ΚΟΣΜΟΣ

Τρίτη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν μετά τις απειλές Τραμπ - Ένας νεκρός από ιρανικό πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο των Εμιράτων

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έκτακτο διάγγελμα με αποχαρακτηρισμένα έγγραφα για τις εκλογές του 2020 θα απευθύνει την Πέμπτη

23:58LIFESTYLE

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου διασκεύασε το Unforgiven II και οι Metallica thn «βράβευσαν»

23:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι από το Εφετείο Πλημμελημάτων δύο κατηγορούμενοι για τις επιδοτήσεις στα Γιαννιτσά

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Τραμπ κατά Ιράν: Θα τους χτυπήσουμε σκληρά σήμερα και αύριο

23:46ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβαίνει το θερμόμετρο στον Κόλπο: Οι Χούθι λένε ότι χτύπησαν αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας

23:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026 - Ντε Λα Φουέντε: «Δεν ήρθε η καλύτερη εμφάνιση του Γιαμάλ»

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: 14 πλοία πέρασαν την Κυριακή - Τα μισά είχαν ιρανική σημαία

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Στους 4.561 οι νεκροί από τους σεισμούς - Σχεδόν 18.000 οι άστεγοι

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: «Είναι πολύ χαρούμενος» που ο βασιλιάς Κάρολος είδε από κοντά τα εγγόνια του

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η μαντινάδα του παπά-Μανόλη που συγκίνησε όλο το χωριό

22:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας από Μυτιλήνη: «Υπάρχουν δύο Ελλάδες: της παραγωγής και της διαφθοράς»

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βοιωτία

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:26ΕΛΛΑΔΑ

Δεν έχει απομακρυνθεί ακόμη από το αεροδρόμιο Ζακύνθου το F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση - Τι «πονοκεφαλιάζει» την Πολεμική Αεροπορία

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Τα ντοκουμέντα της Marfin και οι φωτογραφίες του 2009 από την Ικαρία: Πώς οι αστυνομικοί «έδεσαν» την υπόθεση μετά από 16 χρόνια

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η μαντινάδα του παπά-Μανόλη που συγκίνησε όλο το χωριό

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Η μάχη του Εσκί Σεχίρ στις 8 Ιουλίου 1921 και η μεγάλη ελληνική νίκη

10:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Καύσωνας δεν έρχεται στην χώρα μας, μέχρι 38 -39 βαθμούς η θερμοκρασία

01:20ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό βίντεο από το Μάντσεστερ: Συμπλοκή με μαχαίρια και ματσέτες - Προσοχή, σκληρές εικόνες

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό βρέφος 20 ημερών

22:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη

10:25ΕΛΛΑΔΑ

«Περνάω την πόρτα των επειγόντων 16.19, ενώ το βραχιολάκι εξεδόθη 16.03»: Ανάρτηση ασθενούς για τα Επείγοντα στο «Γεννηματάς» και η αντίδραση Άδωνι

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με θύμα 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ: Ελέγχεται ως ύποπτος ο πατέρας της

19:05ΕΛΛΑΔΑ

«Λιποθύμησε τρεις φορές»: Συγκλονίζει η σύζυγος του επιβάτη που βρέθηκε έξω από σπασμένο παράθυρο του αεροπλάνου της Ryanair

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη: Τάφος 3.000 ετών κοντά στο Λούξορ με την επιγραφή Paser

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Στη Μεταμόρφωση κάνουμε πράξη μια μεγάλη αστική ανάπλαση»

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που δόκιμοι στρατιωτικοί βουτούν στη θάλασσα και απεγκλωβίζουν οδηγό

01:45ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Σφοδρές εκρήξεις από βαλλιστικούς πυραύλους και drones στο Κίεβο και άλλες πόλεις

00:31ΚΟΣΜΟΣ

Τρίτη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν μετά τις απειλές Τραμπ - Ένας νεκρός από ιρανικό πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο των Εμιράτων

23:58LIFESTYLE

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου διασκεύασε το Unforgiven II και οι Metallica thn «βράβευσαν»

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Μπελαβίλας για φωτιά στο Μπάντμιντον: «Κάηκε, ελπίζουμε ολοσχερώς»

09:56ΑΠΟΨΕΙΣ

Αλήθειες και υπερβολές για τον λαγοκέφαλο

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Παπαδόπουλος για κατολίσθηση στον Μύρτο Κεφαλονιάς: «Δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει το τελικό καταστροφικό συμβάν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ