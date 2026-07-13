Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου διασκεύασε το Unforgiven II και οι Metallica thn «βράβευσαν»

Snapshot Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου απέσπασε τιμητική διάκριση "Honorable Mention" από τους Metallica για τη διασκευή της στο "The Unforgiven II" στον παγκόσμιο διαγωνισμό #GetTheReLoadOut.

Η συμμετοχή της ξεχώρισε ανάμεσα σε διασκευές από όλο τον κόσμο για το επανεκδοθέν άλμπουμ ReLoad των Metallica.

Η Αναστασοπούλου είναι γνωστή για την αγάπη της στη ροκ και μέταλ μουσική και έχει συνδέσει τη ζωή της με τον ντράμερ Φώτη Μπενάρντο, με τον οποίο έχει δύο κόρες.

Το ζευγάρι έχει παρακολουθήσει μαζί σημαντικές συναυλίες, όπως το tribute στον Όζι Όσμπορν στο Μπέρμιγχαμ, όπου συμμετείχαν και οι Metallica.

Η διάκριση προστίθεται στη δημόσια αναγνώριση της Πηνελόπης Αναστασοπούλου για τη μουσική της παρουσία. Snapshot powered by AI

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου απέσπασε τιμητική διάκριση από τους Metallica, μέσω του παγκόσμιου fan cover διαγωνισμού #GetTheReLoadOut για το επανεκδοθέν άλμπουμ ReLoad.

Η Ελληνίδα ηθοποιός συμμετείχε με διασκευή στο "The Unforgiven II" και ξεχώρισε ανάμεσα σε συμμετοχές από όλο τον κόσμο.

Η Αναστασοπούλου, που είναι γνωστή και για την αγάπη της στη ροκ και μέταλ μουσική, έχει συνδέσει τη ζωή της με τον ντράμερ Φώτη Μπενάρντο, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2015 και απέκτησε δύο κόρες. Το ζευγάρι έχει βρεθεί μαζί σε αρκετές μεγάλες συναυλίες, ανάμεσά τους και το tribute στον Όζι Όσμπορν στο Μπέρμιγχαμ, όπου συμμετείχαν και οι Metallica.

Η παρουσία της στα επίσημα social media του συγκροτήματος συνοδεύτηκε από τον χαρακτηρισμό "Honorable Mention", μια σημαντική διάκριση για την Ελληνίδα ηθοποιό.

Διαβάστε επίσης